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      Преступление против человечества: в Афганистане произошел кровавый теракт

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      В столице Афганистана неизвестные устроили теракт. Несколько вооруженных мужчин ворвались на церемонию почтения памяти лидера афганских хазар и открыли огонь по гражданским. Почти 60 участников акции получили ранения, 32 человека погибли.

      На церемонії були присутні чиновники високого рівня. Атаку здійснили лише через кілька днів після підписання історичної мирної угоди між США та представниками руху "Талібан". Члени угрупування заявили про свою непричетність до інциденту, про це повідомляє CNN.

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      Нападники тримали людей у заручниках понад 5 годин. Зрештою поліцейські їх ліквідували. Зараз встановлюють особи кривдників. Поки жодне з терористичних угрупувань не взяло на себе відповідальність за напад.


      Афганські сили безпеки патрулюють після нападу в п'ятницю в Кабулі / фото Getty Images

      Президент Афганістану Ашраф Гані був одним із перших, хто засудив напад. Він назвав його "злочином проти людства" та замахом на єдність афганського народу.

      Голова Вищої ради миру Мохаммед Карім Халілі заявив, що виникають серйозні питання щодо того, як зловмисникам вдалося отримати позицію біля району, де відбулася церемонія. Він сказав, що уряд повинен відповідати.

      Дивіться відео з місця теракту:

      Відео 24 каналу про теракт у Кабулі: 

       

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      6 марта
      Автор: Алина Олиховская
      Теги: Новости Украины Теракт Афганістан
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