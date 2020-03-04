Трамп впервые официально поговорил по телефону с лидером талибов

Президент США Дональд Трамп поговорил по телефону с лидером "Талибана" Муллой Абдулом Гани Барадаром. Лишь 29 февраля стороны подписали соглашение, призванное завершили войну в Афганистане, которая длится почти 19 лет.

О контакте американского лидера с руководителем талибов 3 марта сообщили в " Радио Свобода ". Сначала о разговоре рассказали сами талибы, впоследствии подтвердил и Трамп журналистам в Белом доме.

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Я сегодня говорил с лидером талибов. У нас была хорошая беседа. Мы договорились: насилию места нет,

– сказал Трамп.

Представитель "Талибана" Забихулла Муджахид рассказал ранее, что беседа Муллы Абдулы Гани Барадара с Дональдом Трампом длилась 35 минут. Трамп, мол, пообещал, что госсекретарь Майк Помпео вскоре договорится с президентом Афганистана Ашрафом Гани, "чтобы устранить все барьеры во внутриафганских переговорах".

Заметим, что разговор Трампа и лидера талибов – первый в истории прямой контакт президента США с "Талибаном". По крайней мере, первый официальный.

Важно! 29 февраля США объявили о полном выводе своего военного контингента из Афганистана в течение 14 месяцев. В этот же день Штаты заключили соглашение с "Талибаном" и вычеркнули эту организацию из списка террористических.

Что такое " Талибан "? Это радикальное исламистское движение суннитского толка. Во многих странах "Талибан" запрещен, его считают террористической организацией.



Более 20 лет, с ноября 1999, против движения действуют международные санкции ООН за отказ выдать террориста Усаму бин Ладена и содействие террористической организации "Аль-Каида".



Штаб-квартира "Талибана" расположена в арабском государстве Катар. Это, к слову, одна из причин того, что страна имеет плохие и очень напряженные отношения с соседями.