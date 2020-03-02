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      Пристайко: Украина продолжит участие в операции НАТО в Афганистане

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      Глава Министерства иностранных дел Украины Вадим Пристайко заявил, что украинцы продолжат свое участие в операции НАТО до тех пор, пока в этом есть необходимость. Говорится об операции "Решительная поддержка", которая с 2015 года проводится в Афганистане.

      Украина приветствует договоренности, достигнутые в Афганистане, написал Пристайко в твиттере.

      Важно: Трамп выводит войска из Афганистана и обещает личную встречу с лидерами Талибана

      Он добавил, что благодаря этим договоренностям путь к мирному решению конфликта теперь открыт.

      О каких договоренностях идет речь

      29 февраля США и исламистская группировка "Талибан" подписали мирное соглашение, которое должно завершить 18-летнюю войну в Афганистане. Войска США вместе с союзниками по НАТО покинут территорию Афганистана через 14 месяцев со дня подписания соглашения. В течение 135 дней после подписания мирного соглашения, США уменьшит свое военное присутствие в стране с 14 тысяч до 8,6 тысячи человек.

      В то же время соглашение предусматривает изъятие "Талибана" из списка террористических организаций Совета Безопасности ООН. Важнейшая часть соглашения – это начало внутриафганского диалога с участием официально правительства в Кабуле и "Талибана".

      Что известно об операции "Решительная поддержка"?
      Это небоевая миссия НАТО, начавшаяся 1 января 2015 года. Она заменила операцию Международных сил содействия безопасности, которая продолжалась до 28 декабря 2014 года. Формально 2014 год считается датой окончания войны, однако боевые действия в Афганистане продолжаются, но уже с ведущей ролью афганских военных.

      Участие в миссии принимают 38 стран, среди них и Украина. Больше военных в Афганистан направили США, Великобритания, Германия, Италия, Грузия, Турция и Румыния. Общая численность миссии составляет 12,5 тысяч военнослужащих и гражданских лиц, планируемая продолжительность миссии составляла два года, однако ее регулярно продлевают.

      Все, что нужно знать о войне в Афганистане: главное

      • После террористических атак 11 сентября 2001 года США вторглись в Афганистан для борьбы с "Талибаном". Талибов подозревали в сокрытии бойцов террористической группировки "Аль-Каида", в частности Усамы бен Ладена на территории Афганистана.
      • Летом 2019 года ООН опубликовала отчет, согласно которому в первой половине 2019 года вследствие действий афганской армии и войск НАТО в Афганистане погибло больше гражданского населения, чем от рук "Талибана" и "Исламского государства". Сейчас под контролем талибов находится более половины территории Афганистана.
      • США официально завершили свою боевую миссию в Афганистане в 2014 году, но как и раньше оказывают значительную авиационную и другую военную поддержку вооруженным силам Афганистана.
      • С 21 февраля между США и "Талибаном" начало действовать семидневное перемирие по всей территории Афганистана, соблюдение которого стало условием для подписания мирного соглашения 29 февраля.

      Афганистан на карте:

       

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      Автор: Алена Захарова
      Теги: Вадим Пристайко МИД Украины Новости Украины Аль-Каида Талибан НАТО Война Новости США Афганістан
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