Пристайко: Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані

Глава Міністерства закордонних справ України Вадим Пристайко заявив, що українці продовжать свою участь в операції НАТО доти, доки у цьому є необхідність. Мовиться про операцію "Рішуча підтримка", яка з 2015 року проводиться в Афганістані.

Україна вітає домовленості, досягнуті в Афганістані, написав Пристайко у твіттері.

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Він додав, що завдяки цим домовленостям шлях до мирного вирішення конфлікту тепер відкритий.

Про які домовленості йдеться

29 лютого США та ісламістське угруповання "Талібан" підписали мирну угоду, яка має завершити 18-річну війну в Афганістані. Війська Штатів разом із союзниками по НАТО покинуть територію Афганістану через 14 місяців з дня підписання угоди. Протягом 135 днів після підписання мирної угоди, США зменшить свою військову присутність у країні з 14 тисяч до 8,6 тисячі осіб.

Водночас угода передбачає вилучення "Талібану" зі списку терористичних організацій Ради Безпеки ООН. Найважливіша частина угоди — це початок внутрішньоафганського діалогу за участю офіційно уряду в Кабулі та "Талібану".

Ukraine remains a trusted #US and #NATO partner and we support the peace and stability settlement in #Afghanistan by taking part in NATO's Resolution Support Mission for as long as the Afghan people need help. — Vadym Prystaiko (@VPrystaiko) March 1, 2020

Що відомо про операцію "Рішуча підтримка"?Це небойова місія НАТО, що розпочалася 1 січня 2015 року. Вона замінила операцію Міжнародних сил сприяння безпеці, яка тривала до 28 грудня 2014 року. Формально 2014 рік вважається датою закінченням війни, однак бойові дії в Афганістані продовжуються, але вже з провідною роллю афганських військових.



Участь у місії беруть 38 країн, серед них і Україна. Найбільше військових до Афганістану спрямували США, Велика Британія, Німеччина, Італія, Грузія, Туреччина та Румунія. Загальна чисельність місії становить 12,5 тисяч військовослужбовців і цивільних осіб, планована тривалість місії складала два роки, однак її регулярно продовжують.

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Після терористичних атак 11 вересня 2001 року США вдерлися в Афганістан для боротьби з "Талабіном". Талібів підозрювали у приховуванні бійців терористичного угруповання "Аль-Каїда", зокрема Осами бен Ладена, на території Афганістану.

для боротьби з "Талабіном". Талібів підозрювали у приховуванні бійців терористичного угруповання "Аль-Каїда", зокрема Осами бен Ладена, на території Афганістану. Влітку 2019 року ООН опублікувала звіт, згідно з яким у першій половині 2019 року внаслідок дій афганської армії й військ НАТО в Афганістані загинуло більше цивільного населення , ніж від рук "Талібану" і "Ісламської держави". Зараз під контролем талібів перебуває понад половина території Афганістану.

, ніж від рук "Талібану" і "Ісламської держави". Зараз під контролем талібів перебуває понад половина території Афганістану. США офіційно завершили свою бойову місію в Афганістані у 2014 році, але як і раніше надають значну авіаційну та іншу військову підтримку збройним силам Афганістану.

З 21 лютого між США й "Талібаном" почало діяти семиденне перемир'я по всій території Афганістану, дотримання якого стало умовою для підписання мирної угоди 29 лютого.

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