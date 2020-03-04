Трамп вперше офіційно поговорив телефоном із лідером талібів

Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із лідером "Талібану" Муллою Абдулом Гані Барадаром. Лише 29 лютого сторони підписали угоду, покликану завершили війну в Афганістані, яка триває майже 19 років.

Про контакт американського лідера з керівником талібів 3 березня повідомили у "Радіо Свобода". Спершу про розмову розповіли самі таліби, згодом підтвердив і Трамп журналістам у Білому домі.

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Я сьогодні говорив з лідером талібів. У нас була добра розмова. Ми домовилися: насильству місця немає,

– сказав Трамп.

Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід розповів раніше, що бесіда Мулли Абдули Гані Барадара з Дональдом Трампом тривала 35 хвилин. Трамп, мовляв, пообіцяв, що держсекретар Майк Помпео невдовзі домовиться з президентом Афганістану Ашрафом Гані, "щоб усунути усі бар'єри в міжафганських перемовинах".

Зауважимо, що розмова Трампа і лідера талібів – перший в історії прямий контакт президента США з "Талібаном". Принаймні, перший офіційний.

Важливо! 29 лютого США оголосили про повне виведення свого військового контингенту з Афганістану протягом 14 місяців. Цього ж дня Штати уклали угоду з "Талібаном" та викреслили цю організацію зі списку терористичних.

Що таке "Талібан"?Це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У багатьох країнах "Талібан" заборонено, його вважають терористичною організацією.



Понад 20 років, з листопада 1999, проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Усаму бін Ладена та сприяння терористичній організації "Аль-Каїда".



Штаб-квартира "Талібану" розташована в арабській державі Катар. Це, до слова, одна із причин того, що країна має погані й дуже напружені стосунки з сусідами.

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