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      Трамп вперше офіційно поговорив телефоном із лідером талібів

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      Трамп поговорив із лідером Талібану / washingtonpost.com

      Президент США Дональд Трамп поговорив телефоном із лідером "Талібану" Муллою Абдулом Гані Барадаром. Лише 29 лютого сторони підписали угоду, покликану завершили війну в Афганістані, яка триває майже 19 років.

      Про контакт американського лідера з керівником талібів 3 березня повідомили у "Радіо Свобода". Спершу про розмову розповіли самі таліби, згодом підтвердив і Трамп журналістам у Білому домі. 

      Зверніть увагу: Пристайко: Україна продовжить участь в операції НАТО в Афганістані

      Я сьогодні говорив з лідером талібів. У нас була добра розмова. Ми домовилися: насильству місця немає,
      – сказав Трамп. 

      Речник "Талібану" Забіхулла Муджахід розповів раніше, що бесіда Мулли Абдули Гані Барадара з Дональдом Трампом тривала 35 хвилин. Трамп, мовляв, пообіцяв, що держсекретар Майк Помпео невдовзі домовиться з президентом Афганістану Ашрафом Гані, "щоб усунути усі бар'єри в міжафганських перемовинах".

      Зауважимо, що розмова Трампа і лідера талібів – перший в історії прямий контакт президента США з "Талібаном". Принаймні, перший офіційний.

      Важливо! 29 лютого США оголосили про повне виведення свого військового контингенту з Афганістану протягом 14 місяців. Цього ж дня Штати уклали угоду з "Талібаном" та викреслили цю організацію зі списку терористичних. 

      Що таке "Талібан"?Це радикальний ісламістський рух сунітського напрямку. У багатьох країнах "Талібан" заборонено, його вважають терористичною організацією.

      Понад 20 років, з листопада 1999, проти руху діють міжнародні санкції ООН за відмову видати терориста Усаму бін Ладена та сприяння терористичній організації "Аль-Каїда". 

      Штаб-квартира "Талібану" розташована в арабській державі Катар. Це, до слова, одна із причин того, що країна має погані й дуже напружені стосунки з сусідами.  

      Усе, що потрібно знати про війну в Афганістані – читайте в матеріалі 24 каналу. 

      Чому болить горло: шість причин
      3 березня
      Автор: Олесь Друкач
      Теги: Війна Дональд Трамп Афганістан Талібан
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