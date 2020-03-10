США начали выводить свои войска из Афганистана

Армия США постепенно покидает пределы Афганистана в рамках договоренности Трампа с "Талибаном". Полный вывод войск состоится за срок чуть больше года.

Численность своих войск в Афганистане США будет уменьшать шаг за шагом. Так, в ближайшие четыре с половиной месяца военное присутствие сократится с 13 тысяч до 8 тысяч 600 человек, сообщает Associated Press со ссылкой на официального представителя американских войск в Афганистане.

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Полный вывод американских войск из страны должен завершиться в течение 14 месяцев.

Что известно о мирном соглашении по Афганистану

В субботу, 29 февраля, оно было подписано между правительством США и представителями "Талибана". Оно предусматривает, что в течение 14 месяцев после подписания США и НАТО полностью выйдут из Афганистана.

Кроме того, согласно соглашению, начнут мирные переговоры и официальные власти Афганистана, и представители "Талибана", который больше не будет террористической организацией.

США только будут помогать Афганистану в борьбе с террористами "Аль-Каиды" и "Исламского государства", а в случае ухудшения ситуации с безопасностью НАТО вернет свои войска в Афганистан.

США в Афганистане: кратко

Военные США и их союзников находятся в Афганистане с 2001 года, после терактов 11 сентября и начала глобальной "Войны с террором". Виновным признали лидера "Аль-Каиды" Усаму бен Ладена. Тогда Афганистаном еще руководили талибы. Они защищали бен Ладена и его боевиков, которые курсировали через границу с Пакистаном.

"Талибан" отказался выдать его, поэтому США начали наносить воздушные удары по стране. Контроль перешел к гражданской администрации, но талибы сохраняют фактическую власть над целыми регионами до сих пор, активны на более чем 70% территории и получают прибыль в размере 1,5 миллиардов долларов США.

Аналитика Соглашения с Талибаном: Выведут ли США войска из Афганистана

Разговоры о выходе США стали громче после выигрыша выборов Дональдом Трампом, который обещал "закончить войны" и вернуть солдат домой. В последние годы численность американского контингента в Афганистане значительно сократилась.

29 февраля США подписали с "Талибаном" мирное соглашение, которое направлено на вывод всех американских войск из Афганистана. "Талибан" в свою очередь обязался не скрывать представителей других террористических группировок и начать полноценные переговоры с правительством Афганистана.

Кроме того, США должны удалить "Талибан" из списка террористических организаций.

Где находится Афганистан