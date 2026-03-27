Про це заявив речник Міністерства закордонних справ Пакистану Тахір Андрабі, повідомляє Bloomberg.

Чому відновилися бойові дії в Афганістані?

За словами речника МЗС Пакистану, операція триватиме до досягнення поставлених цілей. Ісламабад наполягає, що афганська влада має припинити діяльність бойовиків, які, за твердженням Пакистану, діють із території країни. У Кабулі ці звинувачення відкидають.

Зверніть увагу! Перемир'я діяло з 19 до 24 березня після звернень Саудівської Аравії, Катару та Туреччини. Його запровадили на тлі ескалації, зокрема після авіаударів Пакистану, які, за даними афганської сторони, вразили медичний об'єкт у Кабулі.

Після завершення режиму тиші бойові дії відновилися вздовж кордону. За інформацією афганських талібів, унаслідок нових сутичок є загиблі та поранені.

Конфлікт між країнами загострився ще у лютому, коли Пакистан оголосив про "відкриту війну" та почав завдавати ударів углиб афганської території. За даними пакистанської сторони, було атаковано понад 80 об'єктів і знищено 700 бойовиків і представників сил Талібану.

Що відомо про конфлікт між Пакистаном та Афганістаном?