Відповідальність за смертельну атаку в Афганістані покладають на Пакистан. Про це заявив заступник речника уряду Афганістану Хамдулла Фітрат.

Які наслідки удару по Афганістану?

Кабул звинуватив Пакистан у вбивстві щонайменше 400 людей під час авіаудару по центру реабілітації наркозалежних. До того ж, постраждало ще близько 250 осіб.

Пакистанський військовий режим знову порушив повітряний простір Афганістану та атакував лікарню реабілітації наркозалежних у Кабулі, що призвело до загибелі та поранень наркозалежних, які проходили лікування,

– йдеться у повідомленні речника верховного лідера Афганістану Забіулли Моджахеда.

Зазначимо, що авіаудар по госпіталю в Кабулі стався напередодні, близько 21:00 за місцевим часом, зруйнувавши значну частину 2-тисячного медзакладу.

Зі свого боку Пакистан відкидає звинувачення у влучанні по лікарні.Так, прем'єр-міністр Пакистану Мошараф Заїді назвав заяви Афганістану "непідтвердженими".

Натомість там повідовляється, що нібито було завдано "високоточних авіаударів" по військових об'єктах у Кабулі та східній провінції Нангархар. Це, мовляв, призвело до знищення "технічної інфраструктури та складів боєприпасів".

Речник міністерства охорони здоров'я Афганістану Шарафат Заман Амархаїл повідомив BBC, що поблизу лікарні немає жодних військових об'єктів.

Що відомо про протистояння Афганістану й Пакистану?