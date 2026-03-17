Ответственность за смертельную атаку в Афганистане возлагают на Пакистан. Об этом заявил заместитель спикера правительства Афганистана Хамдулла Фитрат.

Кабул обвинил Пакистан в убийстве по меньшей мере 400 человек во время авиаудара по центру реабилитации наркозависимых. К тому же, пострадало еще около 250 человек.

Пакистанский военный режим снова нарушил воздушное пространство Афганистана и атаковал больницу реабилитации наркозависимых в Кабуле, что привело к гибели и ранениям наркозависимых, которые проходили лечение,

– говорится в сообщении представителя верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда.

Отметим, что авиаудар по госпиталю в Кабуле произошел накануне, около 21:00 по местному времени, разрушив значительную часть 2-тысячного медучреждения.

Со своей стороны Пакистан отвергает обвинения в попадании по больнице. так, премьер-министр Пакистана Мошараф Заиди назвал заявления Афганистана "неподтвержденными".

Зато там сообщается, что якобы были нанесены "высокоточные авиаудары" по военным объектам в Кабуле и восточной провинции Нангархар. Это, мол, привело к уничтожению "технической инфраструктуры и складов боеприпасов".

Представитель министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман Амархаил сообщил BBC, что вблизи больницы нет никаких военных объектов.

