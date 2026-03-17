Ответственность за смертельную атаку в Афганистане возлагают на Пакистан. Об этом заявил заместитель спикера правительства Афганистана Хамдулла Фитрат.
Интересно Был за несколько секунд до смерти: The Telegraph рассказали, как Моджтаба Хаменеи чудом выжил
Какие последствия удара по Афганистану?
Кабул обвинил Пакистан в убийстве по меньшей мере 400 человек во время авиаудара по центру реабилитации наркозависимых. К тому же, пострадало еще около 250 человек.
Пакистанский военный режим снова нарушил воздушное пространство Афганистана и атаковал больницу реабилитации наркозависимых в Кабуле, что привело к гибели и ранениям наркозависимых, которые проходили лечение,
– говорится в сообщении представителя верховного лидера Афганистана Забиуллы Моджахеда.
Отметим, что авиаудар по госпиталю в Кабуле произошел накануне, около 21:00 по местному времени, разрушив значительную часть 2-тысячного медучреждения.
Со своей стороны Пакистан отвергает обвинения в попадании по больнице. так, премьер-министр Пакистана Мошараф Заиди назвал заявления Афганистана "неподтвержденными".
Зато там сообщается, что якобы были нанесены "высокоточные авиаудары" по военным объектам в Кабуле и восточной провинции Нангархар. Это, мол, привело к уничтожению "технической инфраструктуры и складов боеприпасов".
Представитель министерства здравоохранения Афганистана Шарафат Заман Амархаил сообщил BBC, что вблизи больницы нет никаких военных объектов.
Что известно о противостоянии Афганистана и Пакистана?
Отношения между странами остаются напряженными с октября 2025 года, когда пограничные столкновения привели к гибели десятков военных и гражданских. Стычки касались линии Дюранда. Речь идет о спорной границе между Афганистаном и Пакистаном, которая простирается примерно на 2 611 километров.
Обострение между Пакистаном и Афганистаном началось в феврале 2026 года, последнее время между странами происходят массовые пограничные столкновения и воздушные удары.
В частности, 22 февраля пакистанские ВВС нанесли удары по позициям афганской группы "Техрик-е-Талибан Пакистан". В ответ афганские чиновники объявили о начале военной операции в приграничных районах.
При этом международные призывы к прекращению огня, в частности перемирие при посредничестве Катара и переговоры в Стамбуле, не привели к формальному соглашению.