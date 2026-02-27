Пакистанцы атаковали военные объекты в Кабуле, Кандагаре и Пактии. В частности в афганской столице слышали более десятка взрывов и стрельбу. Об этом пишут The Telegraph и AP.

Смотрите также В мире вспыхнула новая война: две страны начали активные боевые действия

Что известно о новой вспышке противостояния между Пакистаном и Афганистаном?

Министр информации Пакистана Аттаулла Тарар заявил, что ВВС страны нанесли "точные авиаудары" по позициям Талибана, штабах бригад, складах боеприпасов и логистических базах. По его словам, погибли 133 бойца Талибана, еще 200 были ранены.

Бомбардировка Кабула: смотрите видео

Министр обороны Хаваджа Мохаммад Асиф тем временем опубликовал пост в соцсети "Х", в котором объяснил действия Пакистана.

Он заявил, что страна надеялась на мир в Афганистане после вывода сил НАТО и ожидал, что Талибан сосредоточится на благосостоянии афганского народа и региональной стабильности.

Вместо этого, по словам, Асифа Талибан превратил Афганистан "в колонию Индии", собрал боевиков со всего мира и начал "экспортировать терроризм".

Наше терпение иссякло. Теперь между нами – открытая война,

– подчеркнул пакистанский министр обороны.

Заметим, что в четверг, 26 февраля, талибы атаковали территорию Пакистана в шести приграничных провинциях. Они заявили о захвате более десятка пакистанских военных постов. В Кабуле отметили, что начали масштабную наступательную операцию против пакистанских военных баз вдоль линии Дюранда.

Справка: Линия Дюранда – это спорная граница между Афганистаном и Пакистаном, которая простирается примерно на 2 611 километров. Она была проведена в 1893 году британским чиновником Сир Мортимером Дюрандом, когда Британская Индия контролировала современную территорию Пакистана. Эта линия разделяет афганские племена Паштунов, которые проживают по обе стороны границы. Афганистан никогда официально не признавал эту границу как международную границу.

Пакистан отрицает захват своих постов и заявил, что афганская атака была неспровоцированной. Однако в Кабуле говорят, что атаковали границу в ответ на действия пакистанцев в воскресенье.

Тогда 22 февраля Пакистан нанес удары по восточному Афганистану, подчеркнув, что атаковал базы боевиков. Талибан, в свою очередь, сообщил о гибели более десятка гражданских, в частности женщин и детей, и пообещал ответ.

Как между странами нарастало напряжение?