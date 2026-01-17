Возглавит совет непосредственно президент США. Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на Financial Times.
Что известно о возможном создании "Совета мира"?
Как известно, "Совет мира" был частью мирного плана для Сектора Газа при посредничестве Трампа. Председателем этого органа должен был стать сам президент США, а его задачей было координация управления палестинскими территориями.
По словам украинского чиновника, который участвует в переговорах с США, создание аналогичного совета для Украины является важной частью предложений, направленных на завершение войны России против Украины. В случае с Украиной эту организацию может также возглавить Трамп.
В состав совета предлагается включить представителей Украины, Европы, НАТО и России. Организация будет следить за соблюдением будущего мирного плана и контролировать его выполнение.
Кроме того, США рассматривают возможность создания подобного совета для Венесуэлы. Официальные предложения по обоим советам планируют представить на Всемирном экономическом форуме в Давосе на следующей неделе.
Как продвигаются мирные переговоры о завершении войны в Украине?
В субботу, 17 января, украинская делегация, включая Умерова, Буданова и Арахамию, проведет переговоры в Майами с США по вопросам безопасности и экономической помощи на 800 миллиардов долларов. Цель переговоров – доработка соглашений о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины.
Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина уже передала США свои замечания по территориальным предложениям. Теперь американская сторона должна донести их до России в рамках переговоров.
Также глава государства поручил наконец финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины от США. Он назвал его документом "исторического уровня".