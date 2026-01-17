Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на посла Украины в США Ольгу Стефанишину.
Что будут обсуждать в Майами?
Ольга Стефанишина заявила, что Украина продолжает активные консультации с США относительно будущей архитектуры безопасности и долгосрочного экономического развития государства.
На переговорах в Майами в состав украинской делегации войдет секретарь СНБО Рустем Умеров, руководитель Офиса президента Кирилл Буданов и председатель фракции "Слуга народа" Давид Арахамия.
Как отметил Президент Украины Владимир Зеленский, мы работаем над двумя ключевыми документами – соглашениями о гарантиях безопасности и экономическом процветании Украины общим объемом до 800 миллиардов долларов, которые могут подписать в на Всемирном экономическом форуме в Давосе,
– пояснила посол Украины в США.
По словам Стефанишиной, целью визита является доработка этих договоренностей с американскими партнерами, чтобы документы максимально соответствовали национальным интересам Украины.
Мирные переговоры: последние новости
Недавно Владимир Зеленский заявил, что Украина уже передала США свои замечания по территориальным предложениям. Теперь американская сторона должна донести их до России в рамках переговоров.
Также глава государства поручил наконец-то финализировать документ о гарантиях безопасности для Украины от США, назвав его документом "исторического уровня".
Ранее США не присоединились к подписанию Парижской декларации "Коалиции желающих", а из финального текста был изъят пункт об обязательствах оказывать поддержку силам в Украине в случае новой агрессии со стороны Кремля.