Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на посла України в США Ольгу Стефанішину.

Що обговорюватимуть у Маямі?

Ольга Стефанішина заявила, що Україна продовжує активні консультації із США щодо майбутньої архітектури безпеки та довгострокового економічного розвитку держави.

На переговорах у Маямі до складу української делегації увійде секретар РНБО Рустем Умєров, керівник Офісу президента Кирило Буданов та голова фракції "Слуга народу" Давид Арахамія.

Як наголосив Президент України Володимир Зеленський, ми працюємо над двома ключовими документами – угодами про гарантії безпеки та економічне процвітання України загальним обсягом до 800 мільярдів доларів, які можуть підписати в на Всесвітньому економічному форумі в Давосі,

– пояснила посол України в США.

За словами Стефанішиної, метою візиту є доопрацювання цих домовленостей з американськими партнерами, аби документи максимально відповідали національним інтересам України.

