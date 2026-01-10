Об этом сообщил глава государства изданию Bloomberg в пятницу, 9 января, пишет 24 Канал.

Украина направила предложения по территориям: что известно?

По словам Зеленского, украинские предложения по территориям детально проработаны и переданы команде США. Она, свою очередь, должна ознакомить с ними российскую сторону. Ожидается, что наработанные ответы Кремля впоследствии могут передать в Киев.

Несмотря на значительный прогресс в переговорах Украины с союзниками по гарантиям безопасности за последние несколько недель, вопрос территорий и в дальнейшем остается самой сложной темой дискуссий о возможном прекращении войны в Украине.

Когда ожидать ответ России относительно мирного плана?