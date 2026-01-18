Згідно з проєктом статуту, який опинився в розпорядженні журналістів, структура нової організації передбачає фактично необмежену владу голови, яким стане сам Трамп. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Bloomberg.

Що відомо про створення "Ради миру"?

У Bloomberg, із посиланням на проєкт статуту організації та дипломатичні джерела, кажуть, що документ описує механізм, який нагадує "купівлю" впливу: стандартне членство в Раді обмежене трьома роками й залежить від волі голови.

Водночас це обмеження знімається для тих держав, які протягом першого року внесуть до фонду понад 1 мільярд доларів "готівкою". Рішення ухвалюватимуться більшістю голосів, причому кожна присутня держава-член матиме один голос, але всі рішення підлягатимуть затвердженню головою.

Критики ініціативи стурбовані тим, що Трамп намагається створити альтернативу або суперника Організації Об'єднаних Націй, яку він давно критикує. Окрім цього, проєкт статуту надає американському лідеру повноваження, нетипові для демократичних міжнародних інституцій.

Зокрема, він одноосібно вирішуватиме, кого запрошувати до організації, затверджуватиме порядок денний та навіть матиме право призначати свого наступника на посаді голови. Трамп також залишає за собою право виключати членів з організації, і для протидії цьому рішенню знадобиться вето двох третин держав-учасниць.

Крім того, формулювання статуту свідчать про те, що Трамп планує особисто контролювати всі гроші організації, а також одноосібно затверджуватиме офіційну печатку та "скликатиме засідання тоді, коли вважатиме за потрібне".

Дипломати кількох європейських країн, які ознайомилися з пропозицією, назвали таку умову абсолютно неприйнятною.

Співрозмовники Bloomberg на умовах анонімності повідомили, що низка держав "рішуче виступає проти" нинішньої редакції статуту і вже координують зусилля для колективної відсічі цим пропозиціям.

Водночас у статуті мета організації окреслена як "сприяння стабільності та відновлення законного врядування". Офіційний запуск структури запланований після ратифікації угоди трьома країнами.

Створення "Ради миру": коротко про головне