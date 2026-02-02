Тетяна Козирєва почала працювати кореспонденткою Суспільного у Вашингтоні у травні 2025 року.

Дивіться також На тлі скандалу з новими файлами Епштейна: чи можливий імпічмент Трампа

Що відомо про досягнення української журналістки?

Сама журналістка на своїй сторінці у Facebook зазначила, що вперше представник українського медіа вперше отримує акредитацію такого рівня за каденції Трампа.

"Буду інформувати вас про останні новини із епіцентру усіх новин", – написала Тетяна Козирєва.

Вона пояснила, що президентський пул у США – це невелика група репортерів, які майже щодня мають доступ до президента, супроводжують його на всіх публічних заходах і можуть ставити запитання щодо актуальних подій.

Склад пулу постійно змінюється: відбувається щоденна ротація, а іноземні медіа представляє лише один журналіст на день.

Після кількох місяців відбору Тетяна Козирєва приєдналася до пулу іноземних журналістів. Вона зазначила, що це означає збільшення кількості запитань про Україну, які звучатимуть у Білому домі.

Хто така Тетяна Козирєва?

Тетяна Козирєва – українська журналістка-розслідувачка, яка спеціалізується на викритті корупції серед високопосадовців. Про це зазначає Суспільне Мовлення.

Вона співпрацювала з International Consortium of Investigative Journalists (ICIJ), беручи участь у міжнародних розслідуваннях. Зокрема, працювала над проєктом Cyprus Confidential, присвяченим схемам обходу санкцій російськими олігархами після початку повномасштабної війни проти України, а також над Caspian Cabals – розслідуванням корупції на Каспійському нафтопроводі, яка принесла прибутки наближеним до Володимира Путіна особам.

Раніше протягом трьох років Тетяна була журналісткою-розслідувачкою у BuzzFeed News. Там вона досліджувала зв'язки оточення Дональда Трампа з Росією та брала участь у проєкті FinCEN Files, який згодом став фіналістом Пулітцерівської премії.

В Україні Козирєва працювала кореспонденткою й редакторкою новин на Громадському телебаченні, вела програму "Дорогі депутати", була співзасновницею платформи posipaky.info та створювала документальні фільми про анексію Криму і війну на сході країни.

Для "Української правди" вона висвітлювала президентські вибори у США 2016 року та розслідувала, як українські політики оплачували лобістські послуги у Вашингтоні через офшорні компанії.

Після початку повномасштабного вторгнення Росії Тетяна писала про воєнні злочини Росії для провідних міжнародних медіа, зокрема The Telegraph, Sky News, Pittsburgh Post-Gazette та The New York Times.

Останні новини про відносини Дональда Трампа з журналістами