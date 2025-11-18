Така ситуація сталася під час його розмови із представниками ЗМІ на борту літака Air Force One. Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на The Telegraph.
Дивіться також "Найгірший тиждень для Трампа": чи врятує його "мир в Україні" після провалу на місцевих виборах
Що відомо про інцидент Трампа із журналісткою?
У п'ятницю, 14 листопада, президент США повертався до Вашингтона, коли репортерка Bloomberg Кетрін Люсі під час сесії запитань і відповідей запитала, чому він не хоче оприлюднити решту файлів у справі Епштейна.
Дональд Трамп своєю чергою вказав їй пальцем в обличчя та образливо відповів "Тихо, тихо, поросятко". Кадри цього моменту почали активно поширювати у мережі. Американський президент зазнав критики у свій бік.
Дональд Трамп образив журналістку: дивіться відео
До слова, також ще раніше Дональд Трамп конфліктував з іншим репортером агентства Bloomberg. "Ви дасте мені закінчити свою заяву? Ви найгірший. Ви з Bloomberg, так? Ви найгірший", – казав він журналісту.
Про які файли йдеться?
Нещодавно конгресмени оприлюднили частину особистого листування Епштейна. Там він декілька разів негативно відгукувався про Трампа. Також згадує, що одна з жертв проводила час з президентом у маєтку Епштейна.
Згодом він закликав республіканців у Палаті представників проголосувати за оприлюднення файлів Джеффрі Епштейна. Це сталося на тлі очікувань масових демаршів напередодні голосування цього тижня.
Голова аналітично-адвокаційної організації "Центр спільних дій" Олег Рибачук пояснив 24 Каналу, що скоріш за все Трамп переслідує особистий мотив. На його думку, американський президент зіграв на випередження.