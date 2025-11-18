Такая ситуация произошла во время его разговора с представителями СМИ на борту самолета Air Force One. Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на The Telegraph.
Что известно об инциденте Трампа с журналисткой?
В пятницу, 14 ноября, президент США возвращался в Вашингтон, когда репортер Bloomberg Кэтрин Люси во время сессии вопросов и ответов спросила, почему он не хочет обнародовать остальные файлы по делу Эпштейна.
Дональд Трамп в свою очередь указал ей пальцем в лицо и оскорбительно ответил "Тихо, тихо, поросенок". Кадры этого момента начали активно распространять в сети. Американский президент подвергся критике в свою сторону.
К слову, также еще раньше Дональд Трамп конфликтовал с другим репортером агентства Bloomberg. "Вы дадите мне закончить свое заявление? Вы худший. Вы из Bloomberg, так? Вы худший", – говорил он журналисту.
О каких файлах идет речь?
Недавно конгрессмены обнародовали часть личной переписки Эпштейна. Там он несколько раз негативно отзывался о Трампе. Также вспоминает, что одна из жертв проводила время с президентом в имении Эпштейна.
Впоследствии он призвал республиканцев в Палате представителей проголосовать за обнародование файлов Джеффри Эпштейна. Это произошло на фоне ожиданий массовых демаршей накануне голосования на этой неделе.
Председатель аналитически-адвокационной организации "Центр совместных действий" Олег Рыбачук объяснил 24 Каналу, что скорее всего Трамп преследует личный мотив. По его мнению, американский президент сыграл на опережение.