Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN.

Действительно ли Трамп поддерживает обнародование файлов?

Дональд Трамп призвал отказаться от того, что он называет "демократической мистификацией", – это стало резким изменением позиции президента США по делу Эпштейна.

Республиканцы в Палате представителей должны проголосовать за обнародование файлов Эпштейна, потому что нам нечего скрывать, и пришло время отказаться от этого демократического мистификационного решения, совершенного радикально-левыми сумасшедшими, чтобы отвлечь от Большого успеха Республиканской партии, включая нашу недавнюю победу над "шатдауном" демократов,

– написал Трамп в своей соцсети Truth Social.

Изменение позиции Трампа произошло на фоне ожиданий массовых демаршей накануне голосования на этой неделе.

Республиканец Томас Масси из Кентукки и демократ Ро Ханна из Калифорнии на прошлой неделе собрали достаточное количество подписей под петицией о вынесении вопроса на голосование.

Что нового в деле Эпштейна?