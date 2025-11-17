Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

Чи дійсно Трамп підтримує оприлюднення файлів?

Дональд Трамп закликав відмовитися від того, що він називає "демократичною містифікацією", – це стало різкою зміною позиції президента США щодо справи Епштейна.

Республіканці в Палаті представників повинні проголосувати за оприлюднення файлів Епштейна, бо нам нема чого приховувати, і настав час відмовитися від цього демократичного містифікаційного рішення, скоєного радикально-лівими божевільними, щоб відволікти від Великого успіху Республіканської партії, включаючи нашу нещодавню перемогу над "шатдауном" демократів,

– написав Трамп у своїй соцмережі Truth Social.

Зміна позиції Трампа відбулася на тлі очікувань масових демаршів напередодні голосування цього тижня.

Республіканець Томас Массі з Кентуккі та демократ Ро Ханна з Каліфорнії минулого тижня зібрали достатню кількість підписів під петицією про винесення питання на голосування.

Що нового у справі Епштейна?