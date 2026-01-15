Про це пише 24 Канал з посиланням на зустріч Дональда Трампа з журналістами.

Як преса відреагувала на дивний гостинець?

У мережі поширилось відео, на якому Дональд Трамп під час зустрічі з журналістами розповідає про "п'ятиденне молоко", яке він приніс як гостинець для ЗМІ. Після короткої розповіді, президент США запропонував усім охочим спробувати напій.

У нас тут молоко. Воно стоїть тут уже 5 днів. Я приніс його, щоб преса могла його спробувати. Ви можете випити все,

– заявив президент США.

Такий "подарунок" від глави Білого дому був анонсом до нового закону про шкільні обіди. Тепер в американських школах дозволяється подавати дітям молоко будь-якої жирності, а також спрощується процедура заміни коров'ячого молока на рослинні альтернативи.

