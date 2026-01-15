Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на встречу Дональда Трампа с журналистами.

Как пресса отреагировала на странный гостинец?

В сети распространилось видео, на котором Дональд Трамп во время встречи с журналистами рассказывает о "пятидневном молоке", которое он принес как гостинец для СМИ. После короткого рассказа, президент США предложил всем желающим попробовать напиток.

У нас здесь молоко. Оно стоит здесь уже 5 дней. Я принес его, чтобы пресса могла его попробовать. Вы можете выпить все,

– заявил президент США.

Такой "подарок" от главы Белого дома был анонсом к новому закону о школьных обедах. Теперь в американских школах разрешается подавать детям молоко любой жирности, а также упрощается процедура замены коровьего молока на растительные альтернативы.

Что известно о других странных случаях с Дональдом Трампом?