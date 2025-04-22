Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на CNN-News18.

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Что известно об инциденте

Как известно, Дональд Трамп должен был отправиться самолетом во Флориду. В тот день шел дождь и глава США был с зонтом. Когда американский президент поднимался по ступенькам ко входу самолета, он не мог зайти в дверь из-за открытого зонта. Через несколько неудачных попыток Трампа зайти, ему так и не удалось это сделать.

Неизвестно, в чем была проблема просто закрыть зонт, но Трамп решил поступить иначе. Он просто передал его помощнику.

Трамп попал в курьезную ситуацию: смотрите видео

Этот момент быстро стал вирусным и напомнил пользователям сети подобный случай. Тогда президент США тоже не справился со складыванием зонта и оставил его на взлетной полосе. Тогда один из комментаторов отметил, что "нельзя ожидать от старших людей овладения такой сложной технологией. Зонт же изобрели несколько лет назад".

Стоит отметить, что это не первый курьез с участием главы Белого дома на трапе самолета. Ранее он уже вызвал улыбки у публики, когда поднимался на борт с приклеенным к обуви куском туалетной бумаги.