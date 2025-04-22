Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN-News18.

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Що відомо про інцидент

Як відомо, Дональд Трамп мав вирушити літаком до Флориди. Того дня падав дощ і очільник США був з парасолькою. Коли американський президент підіймався по сходинках до входу літака, він не міг зайти у двері через відкриту парасольку. Через кілька невдалих спроб Трампа зайти, йому так і не вдалося це зробити.

Невідомо, в чому була проблема просто закрити парасольку, але Трамп вирішив вчинити інакше. Він просто передав її помічнику.

Трамп потрапив у курйозну ситуацію: дивіться відео

Цей момент швидко став вірусним і нагадав користувачам мережі подібний випадок. Тоді президент США теж не впорався зі складанням парасолі і залишив її на злітній смузі. Тоді один з коментаторів зазначив, що "не можна очікувати від старших людей оволодіння такою складною технологією. Парасольку ж винайшли декілька років тому".

Варто зазначити, що це не перший курйоз за участю глави Білого дому на трапі літака. Раніше він вже викликав усмішки у публіки, коли піднімався на борт з приклеєним до взуття шматком туалетного паперу.