Чому Трамп показав непристойний жест?

У вівторок, 13 січня, президент США Дональд Трамп оглянув завод Ford F-150 в Детройтському економічному клубі та виступив із промовою.

Втім під час екскурсії цехом один з працівників почав щось вигукувати в адресу президента. Ймовірно, повідомлення містило слова "захисник – педофіл", натякаючи на його зв'язки із Джеффрі Епштейном.

До слова, нові файли, опубліковані Мін'юстом США, підтверджують зв'язок Трампа з покійним скандальним Епштейном. Також вони містять згадки про ймовірну сексуальну експлуатацію неповнолітніх за участю чинного президента Штатів.

У відповідь на такі звинувачення Трамп різко викрикнув: "Гей, іди н***й, друже, за цю педофілію!" та показав непристойний жест.

Трамп показав середній палець працівнику "Форд": дивіться відео

У Білому домі вже встигли виправдати дії президента, мовляв, працівник компанії "поводився як божевільний і вигукував образи у нападі люті". Тож реакція Трампа була "адекватною та недвозначною".

Чому Трампа звинувачують у педофілії?