Про це пише 24 Канал із посиланням на TMZ.
Чому Трамп показав непристойний жест?
У вівторок, 13 січня, президент США Дональд Трамп оглянув завод Ford F-150 в Детройтському економічному клубі та виступив із промовою.
Втім під час екскурсії цехом один з працівників почав щось вигукувати в адресу президента. Ймовірно, повідомлення містило слова "захисник – педофіл", натякаючи на його зв'язки із Джеффрі Епштейном.
До слова, нові файли, опубліковані Мін'юстом США, підтверджують зв'язок Трампа з покійним скандальним Епштейном. Також вони містять згадки про ймовірну сексуальну експлуатацію неповнолітніх за участю чинного президента Штатів.
У відповідь на такі звинувачення Трамп різко викрикнув: "Гей, іди н***й, друже, за цю педофілію!" та показав непристойний жест.
Трамп показав середній палець працівнику "Форд": дивіться відео
У Білому домі вже встигли виправдати дії президента, мовляв, працівник компанії "поводився як божевільний і вигукував образи у нападі люті". Тож реакція Трампа була "адекватною та недвозначною".
Чому Трампа звинувачують у педофілії?
У нещодавно оприлюднених матеріалах Міністерства юстиції США з'явилися нові факти сексуального насильства щодо жінок. Зокрема є інформація про те, що Трамп платив 13-річній дівчині гроші, ймовірно, за інтим (оскільки точне формулювання в документах зацензуроване). За словами жертви, експлуатацію організували Епштейн та її рідний дядько.
Також є показання водія лімузина, який у 1995 році відвозив Трампа до міжнародного аеропорту Даллас-Форт-Верт. Він нібито чув як Трамп під час телефонного дзвінка неодноразово згадував ім'я "Джеффрі" та говорив про "знущання з якоїсь дівчини".
З оприлюднених документів стало відомо, що Трамп щонайменше 8 разів літав приватним літаком Епштейна у період з 1993 по 1996 роки. На кількох рейсах також перебувала спільниця Епштейна Ґіслейн Максвелл.