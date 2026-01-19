Про це пише 24 Канал з посиланням на її адвоката Олександра Готіна у коментарі для Укрінформу.

Що відбулося під час засідання 19 січня?

За словами адвоката, сторона захисту наполягала на відкритому розгляді справи з можливістю трансляції судового процесу. Водночас детектив заперечив проти публічного формату засідання.

Ми ставили питання про повний доступ громадян до перебігу справи, щоб був відкритий доступ і трансляція всього процесу. Детектив був проти відкритого розгляду,
– заявив Готін.

Адвокат додав, що ВАКС став на бік прокуратури, обмежив доступ до засідання та ухвалив рішення про перенесення розгляду клопотання. Наступне засідання відбудеться 20 січня, о 13:30.

Раніше, у п'ятницю, 16 січня, суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. При цьому прокурор САП вимагав заставу у 50 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Тимошенко?

  • 14 січня зранку вона стала фігуранткою кримінального провадження. САП та НАБУ повідомили їй про підозру. За даними слідства, йдеться про ймовірні спроби підкупу народних депутатів різних політичних сил з метою впливу на їхнє голосування за окремі законопроєкти.

  • Згодом НАБУ оприлюднило аудіозаписи, які, на переконання правоохоронців, можуть свідчити про причетність народної депутатки до правопорушення. Водночас Тимошенко відкинула всі звинувачення та заявила про намір оскаржувати їх у суді.

  • Вона наголосила, що оприлюднені НАБУ матеріали не мають до неї жодного відношення. Згідно з інкримінованою статтею, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.