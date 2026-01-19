Про це пише 24 Канал з посиланням на її адвоката Олександра Готіна у коментарі для Укрінформу.

Що відбулося під час засідання 19 січня?

За словами адвоката, сторона захисту наполягала на відкритому розгляді справи з можливістю трансляції судового процесу. Водночас детектив заперечив проти публічного формату засідання.

Ми ставили питання про повний доступ громадян до перебігу справи, щоб був відкритий доступ і трансляція всього процесу. Детектив був проти відкритого розгляду,

– заявив Готін.

Адвокат додав, що ВАКС став на бік прокуратури, обмежив доступ до засідання та ухвалив рішення про перенесення розгляду клопотання. Наступне засідання відбудеться 20 січня, о 13:30.

Раніше, у п'ятницю, 16 січня, суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. При цьому прокурор САП вимагав заставу у 50 мільйонів гривень.

У чому звинувачують Тимошенко?