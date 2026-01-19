Про це пише 24 Канал з посиланням на її адвоката Олександра Готіна у коментарі для Укрінформу.
Що відбулося під час засідання 19 січня?
За словами адвоката, сторона захисту наполягала на відкритому розгляді справи з можливістю трансляції судового процесу. Водночас детектив заперечив проти публічного формату засідання.
Ми ставили питання про повний доступ громадян до перебігу справи, щоб був відкритий доступ і трансляція всього процесу. Детектив був проти відкритого розгляду,
– заявив Готін.
Адвокат додав, що ВАКС став на бік прокуратури, обмежив доступ до засідання та ухвалив рішення про перенесення розгляду клопотання. Наступне засідання відбудеться 20 січня, о 13:30.
Раніше, у п'ятницю, 16 січня, суд обрав Юлії Тимошенко запобіжний захід у вигляді застави у понад 33 мільйони 280 тисяч гривень. При цьому прокурор САП вимагав заставу у 50 мільйонів гривень.
У чому звинувачують Тимошенко?
14 січня зранку вона стала фігуранткою кримінального провадження. САП та НАБУ повідомили їй про підозру. За даними слідства, йдеться про ймовірні спроби підкупу народних депутатів різних політичних сил з метою впливу на їхнє голосування за окремі законопроєкти.
Згодом НАБУ оприлюднило аудіозаписи, які, на переконання правоохоронців, можуть свідчити про причетність народної депутатки до правопорушення. Водночас Тимошенко відкинула всі звинувачення та заявила про намір оскаржувати їх у суді.
Вона наголосила, що оприлюднені НАБУ матеріали не мають до неї жодного відношення. Згідно з інкримінованою статтею, їй може загрожувати покарання у вигляді позбавлення волі строком від п'яти до десяти років.