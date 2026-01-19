Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на ее адвоката Александра Готина в комментарии для Укринформа.

Что произошло во время заседания 19 января?

По словам адвоката, сторона защиты настаивала на открытом рассмотрении дела с возможностью трансляции судебного процесса. В то же время детектив возразил против публичного формата заседания.

Мы ставили вопрос о полном доступе граждан к ходу дела, чтобы был открытый доступ и трансляция всего процесса. Детектив был против открытого рассмотрения,

– заявил Готин.

Адвокат добавил, что ВАКС стал на сторону прокуратуры, ограничил доступ к заседанию и принял решение о переносе рассмотрения ходатайства. Следующее заседание состоится 20 января, в 13:30.

Ранее, в пятницу, 16 января, суд избрал Юлии Тимошенко меру пресечения в виде залога в более 33 миллионов 280 тысяч гривен. При этом прокурор САП требовал залог в 50 миллионов гривен.

В чем обвиняют Тимошенко?