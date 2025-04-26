Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на ВВС.

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Что известно о самоубийстве Вирджинии Джуффре

Так, в своем заявлении после самоубийства родственники Вирджинии Джуффре заявили, что она была "ожесточенным воином в борьбе с сексуальным насилием" и что "последствия насилия стали невыносимыми".

Она покончила жизнь самоубийством, после того, как всю жизнь была жертвой сексуального насилия и торговли людьми,

– говорится в сообщении.

В заявлении говорится, что мать троих детей умерла в четверг на своей ферме в Западной Австралии. Полиция Западной Австралии сообщила, что их вызвали в дом в районе Ниргебби вечером 25 апреля, где Джуффре нашли без сознания. Смерть расследуется детективами Главного уголовного ведомства, предварительно смерть женщины не вызывает подозрения.

Месяц назад Вирджиния Джуффре попала в аварию – в нее врезался школьный автобус, который ехал на скорости 110 километров в час. Женщина показала фото, на котором видны синяки по всему ее телу. Она утверждала, что после ДТП у нее диагностировали острую почечную недостаточность и ей осталось жить всего несколько дней.

Полиция Западной Австралии опровергла некоторые заявления активистки. Они заявили, что случившееся столкновение между автомобилем и автобусом вблизи города Перт 24 марта было незначительным, а за медицинской помощью никто не обращался. В конце концов СМИ подтвердили госпитализацию Вирджинии, однако отмечали, что ее жизни ничего не угрожает.

Напомним, Вирджиния Джуффре утверждала, что Джеффри Эпштейн и его бывшая девушка Гислейн Максвелл продали ее герцогу Йоркскому, когда ей было 17 лет. Она несколько лет судилась с сыном королевы Елизаветы II, но в конце концов в 2022 году подписала с принцем Эндрю внесудебное соглашение.