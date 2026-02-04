Про це розповіли у матеріалі Independent. І ось що ми знаємо на цей момент.

Нові архіви у справі Епштейна містять згадки про Путіна: що про це відомо?

У документах Епштейна ім’я Путіна фігурує насправді тисячі разів, але не у тому контексті, з яким російському лідеру можна було б закинути звинувачення. А проте тепер ми знаємо, що Джеффрі Епштейн, відомий численними зв'язками з елітою світу, протягом багатьох років прагнув російської візи та особистої зустрічі з Володимиром Путіним.

Уже з 2010 року він обговорював організацію поїздки до Росі. У листах, до прикладу, фігурує така фраза: "Мені потрібна віза? У мене є друг Путіна, чи не попросити його?"

З 2013 року Епштейн знову почав шукати зустрічі з Путіним, щоб, мовляв, обговорити можливість залучення іноземних інвестицій у російську економіку. Для цього він хотів організувати вечерю з російським президентом та іншими впливовими особами світової політики та бізнесу.

З документів не випливає, що така зустріч відбулася. Але згадки про Путіна в сотнях листів показують, наскільки наполегливо Епштейн намагався сконтактувати з елітами Кремля.

Довідка. Файли Епштейна – це понад 3 мільйони розсекречених документів, пов’язаних із діяльністю фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. І у США просто зараз це надзвичайно гостра та актуальна тема.

