Про це розповіли у матеріалі Independent. І ось що ми знаємо на цей момент.
Дивіться також Експерименти могли проводити в Україні: Епштейн хотів створити клонів та "дизайнерських дітей"
Нові архіви у справі Епштейна містять згадки про Путіна: що про це відомо?
У документах Епштейна ім’я Путіна фігурує насправді тисячі разів, але не у тому контексті, з яким російському лідеру можна було б закинути звинувачення. А проте тепер ми знаємо, що Джеффрі Епштейн, відомий численними зв'язками з елітою світу, протягом багатьох років прагнув російської візи та особистої зустрічі з Володимиром Путіним.
Уже з 2010 року він обговорював організацію поїздки до Росі. У листах, до прикладу, фігурує така фраза: "Мені потрібна віза? У мене є друг Путіна, чи не попросити його?"
З 2013 року Епштейн знову почав шукати зустрічі з Путіним, щоб, мовляв, обговорити можливість залучення іноземних інвестицій у російську економіку. Для цього він хотів організувати вечерю з російським президентом та іншими впливовими особами світової політики та бізнесу.
З документів не випливає, що така зустріч відбулася. Але згадки про Путіна в сотнях листів показують, наскільки наполегливо Епштейн намагався сконтактувати з елітами Кремля.
Довідка. Файли Епштейна – це понад 3 мільйони розсекречених документів, пов’язаних із діяльністю фінансиста та засудженого сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. І у США просто зараз це надзвичайно гостра та актуальна тема.
Що слід пам'ятати про скандал навколо файлів Епштейна?
Після смерті Джеффрі Епштейна у 2019 році влада США поступово розсекречує матеріали, пов’язані з його фінансовою діяльністю та міжнародними контактами. І там фігурують імена політиків, бізнесменів та інших представників еліт із різних країн.
Чому це гостро сприймає суспільство? Бо виявилося, що надзвичайно впливові й багаті люди могли стояти поруч із тяжкими злочинами й при цьому довго залишатися недосяжними для правосуддя. Та важливо розуміти, що сама згадка у файлах якогось імені не означає причетності цієї особи до злочинів.