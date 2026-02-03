Після цього відео саму Габріелу більше ніхто та ніде не бачив. Хто ця мексиканська дівчина, що з нею сталося та чи дійсно вона мала зв'язок зі справою Джеффрі Епштейна – розбирався 24 Канал.
Як з'явилося відео з Габріелою Хіменес у мережі?
Саме відео, як зазначають у мережі, датується від серпня 2009 року. Ймовірно, воно було зняте в Монтерреї, Нуево-Леон, Мексика перед готелем на вулиці Окампо, між проспектом Куаутемок та Піно Суарес.
У новинному репортажі місцевого медіа показано молоду жінку, на ім'я Габріела Ріко Хіменес, яка кричить перед розкішним готелем. Вона неодноразово благає про свободу та стверджує, що її тримали проти її волі.
Я ледь пам'ятаю. Вони були молодими та впливовими, і вони їх убили. Я стукала у всі двері. Все, чого я хотіла, – це свобода. Я хочу свободи,
– стверджує дівчина.
Вона також звинувачує "еліти" у вбивствах та канібалізмі, називаючи дуже впливові імена у своїх звинуваченнях.
"Вони їли людей! Огидно! Вони їли людей! Я нічого не знала. Про вбивства так, але вони їли людей! Людей! Від них пахло людським м'ясом!" – кричала з надривом Габріела.
Твердження дівчини мають досить послідовний та зв'язаний вигляд. Сама ж вона говорить з сильним жахом та переконанням, що має рацію, але її не чують.
Відео з емоційним монологом мексиканки Габріели Ріко Хіменес / Відео з ютуб-каналу lucasraffablog (18+)
Після кількох хвилин монологу Габріелу Хіменес забрали поліцейські в автозак. Після цього дівчину публічно більше ніхто та ніколи не бачив.
Які імена викрикувала дівчина?
Під час свого емоційного монологу Габріела Хіменес згадала 2 імені:
- "Карлос Слім знав про це". Карлос Слім Елу – мексиканський бізнес-магнат ліванського походження. Він вважається одним із найбагатших людей планети, а з 2010 по 2013 роки обіймав лідерство у цій позиції.
- "Моріньо", якого, за словами Габріели, вбили, – це Хуан Каміло Моріньо Терасо, мексиканський політик, член Національної партії дій (PAN) та міністр внутрішніх справ у кабінеті президента Феліпе Кальдерона. Він загинув у авіакатастрофі у Мехіко в листопаді 2008 року.
Цікаво, що багато хто інтерпретує, що дівчина також згадує у своїй емоційній промові й британську монархію, героїв Дісней (принцес та Мікі Мауса), та шукають у цьому якісь ключі. Однак, якщо переслухати відеосюжет, стане зрозуміло, що вона лише переказує чиїсь іронічні слова, які були адресовані Габріелі, і не більше.
Чи відомо щось про особистість самої Габріели?
Дівчина, на ім'я Габріела Ріко Хіменес, представлена як модель на різних іспаномовних сайтах. Хоча жодних офіційних записів про її існування не знайдено в Інтернеті, крім новинного репортажу, де її згадують на ім'я.
У відкритих джерелах у 2013 році також з'являлася інформація, що Габріела Ріко Хіменес буцімто могли відправити до психіатричної лікарні в Буенос-Айресі, де вона мала перебувати невизначений час, поки отримує "допомогу та належний догляд".
Більше жодних даних та свідчень про мексиканку, зокрема про те, де вона перебуває, – немає.
Чому це відео пов'язують із файлами Епштейна?
Інтерес до цього відео відродився через понад 10 років після чергового оприлюднення Міністерством юстиції США чергових файлів у справі американського бізнесмена Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.
Хоча файли Епштейна напряму не підтверджують заяви Габріели Хіменес про можливі "навмисні вбивства та канібалізм", проте в деяких електронних листах жертви заявляють, що бачили ритуальні вбивства на одній з яхт.
Тому чи дійсно Габріела Ріко Хіменес могла стати жертвою "еліт" та намагалася ще у 2009 році попередити про свій болючий досвід світ – лишається дискусійним питанням. У самих файлах Епштейна ім'я моделі не згадується.
Що ще з'явилося в останніх файлах Епштейна?
Документи Міністерства юстиції США розкрили листування між Джеффрі Епштейном та Браяном Бішопом, що стосувалося планів генетичного вдосконалення та можливого клонування людини. У листах зазначалося, що частину експериментів могли, ймовірно, навіть проводити на тваринах в Україні.
Файли американського Мін'юсту можуть також вказувати на наявність таємного сина в Епштейна. Так, листування з колишньою герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон натякає на те, що злочинець мав сина, про якого вона дізналася від принца Ендрю.
Водночас Мін’юст США випадково оприлюднив імена щонайменше 43 жертв Епштейна, включно з неповнолітніми, через помилку у редагуванні документів. Після появи документів постраждалих почали цькувати та переслідувати в інтернеті.