Після цього відео саму Габріелу більше ніхто та ніде не бачив. Хто ця мексиканська дівчина, що з нею сталося та чи дійсно вона мала зв'язок зі справою Джеффрі Епштейна – розбирався 24 Канал.

Як з'явилося відео з Габріелою Хіменес у мережі?

Саме відео, як зазначають у мережі, датується від серпня 2009 року. Ймовірно, воно було зняте в Монтерреї, Нуево-Леон, Мексика перед готелем на вулиці Окампо, між проспектом Куаутемок та Піно Суарес.

У новинному репортажі місцевого медіа показано молоду жінку, на ім'я Габріела Ріко Хіменес, яка кричить перед розкішним готелем. Вона неодноразово благає про свободу та стверджує, що її тримали проти її волі.

Я ледь пам'ятаю. Вони були молодими та впливовими, і вони їх убили. Я стукала у всі двері. Все, чого я хотіла, – це свобода. Я хочу свободи,

– стверджує дівчина.

Вона також звинувачує "еліти" у вбивствах та канібалізмі, називаючи дуже впливові імена у своїх звинуваченнях.

"Вони їли людей! Огидно! Вони їли людей! Я нічого не знала. Про вбивства так, але вони їли людей! Людей! Від них пахло людським м'ясом!" – кричала з надривом Габріела.

Твердження дівчини мають досить послідовний та зв'язаний вигляд. Сама ж вона говорить з сильним жахом та переконанням, що має рацію, але її не чують.

Відео з емоційним монологом мексиканки Габріели Ріко Хіменес / Відео з ютуб-каналу lucasraffablog (18+)

Після кількох хвилин монологу Габріелу Хіменес забрали поліцейські в автозак. Після цього дівчину публічно більше ніхто та ніколи не бачив.

Які імена викрикувала дівчина?

Під час свого емоційного монологу Габріела Хіменес згадала 2 імені:

"Карлос Слім знав про це". Карлос Слім Елу – мексиканський бізнес-магнат ліванського походження. Він вважається одним із найбагатших людей планети, а з 2010 по 2013 роки обіймав лідерство у цій позиції.

– мексиканський бізнес-магнат ліванського походження. Він вважається одним із найбагатших людей планети, а з 2010 по 2013 роки обіймав лідерство у цій позиції. "Моріньо", якого, за словами Габріели, вбили, – це Хуан Каміло Моріньо Терасо, мексиканський політик, член Національної партії дій (PAN) та міністр внутрішніх справ у кабінеті президента Феліпе Кальдерона. Він загинув у авіакатастрофі у Мехіко в листопаді 2008 року.

Цікаво, що багато хто інтерпретує, що дівчина також згадує у своїй емоційній промові й британську монархію, героїв Дісней (принцес та Мікі Мауса), та шукають у цьому якісь ключі. Однак, якщо переслухати відеосюжет, стане зрозуміло, що вона лише переказує чиїсь іронічні слова, які були адресовані Габріелі, і не більше.

Чи відомо щось про особистість самої Габріели?

Дівчина, на ім'я Габріела Ріко Хіменес, представлена як модель на різних іспаномовних сайтах. Хоча жодних офіційних записів про її існування не знайдено в Інтернеті, крім новинного репортажу, де її згадують на ім'я.

У відкритих джерелах у 2013 році також з'являлася інформація, що Габріела Ріко Хіменес буцімто могли відправити до психіатричної лікарні в Буенос-Айресі, де вона мала перебувати невизначений час, поки отримує "допомогу та належний догляд".

Більше жодних даних та свідчень про мексиканку, зокрема про те, де вона перебуває, – немає.

Чому це відео пов'язують із файлами Епштейна?

Інтерес до цього відео відродився через понад 10 років після чергового оприлюднення Міністерством юстиції США чергових файлів у справі американського бізнесмена Джеффрі Епштейна, засудженого за сексуальні злочини.

Хоча файли Епштейна напряму не підтверджують заяви Габріели Хіменес про можливі "навмисні вбивства та канібалізм", проте в деяких електронних листах жертви заявляють, що бачили ритуальні вбивства на одній з яхт.

Тому чи дійсно Габріела Ріко Хіменес могла стати жертвою "еліт" та намагалася ще у 2009 році попередити про свій болючий досвід світ – лишається дискусійним питанням. У самих файлах Епштейна ім'я моделі не згадується.

