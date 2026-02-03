Свою позицію з цього приводу американський президент висловив у понеділок, 2 лютого, під час спілкування із представниками ЗМІ у Білому домі.

Як виправдовується Трамп?

У Лос-Анджелесі нещодавно відбулася церемонія вручення музичної премії Греммі-2026, під час якої ведучий Тревор Ноа висміяв президента США Дональда Трампа, згадавши його зв'язки з Джеффрі Епштейном.

Під час пресконференції в Овальному кабінеті журналісти запитали в американського президента стосовно жартів у його бік, пов'язаних з його давнім знайомим, на що той різко відреагував, заперечивши звинувачення.

Він сказав, що я проводив час на острові Джеффрі Епштейна…. Я не маю жодного стосунку до цього, до Джеффрі Епштейна. Насправді якщо поглянете на Мін’юст США, вони опублікували 3 мільйони сторінок, ніби це єдине, чим вони мають займатися. Окрім Білла Клінтона, Білла Гейтса та багатьох людей, щодо яких є питання, на мене – нічого,

– відповів Дональда Трампа.

За його словами, нещодавно оприлюднені американським відомством документи навпаки засвідчили змову Джеффрі Епштейна та письменника Майкла Волффа проти нього, аби він програв президентські вибори.

"Вони знайшли, що Епштейн і той письменник-слизняк Майкл Волфф змовилися проти Дональда Трампа для програшу виборів. Тож Епштейн змовився з письменником, аби я програв вибори. Зараз я не маю жодного стосунку до цього чоловіка. Це жахлива річ", – додав він.

Також, уже традиційно, Дональд Трамп заявив, що вищезгадані "файли Епштейна" насамперед нібито "просувають" демократи, але додав, що «це повертається до них назад, бо Білл Клінтон є великою частиною цього".

Білл Клінтон обіймав посаду президента в період з 1993 по 2001 роки, і був висуванцем від Демократичної партії США. Попри усі заперечення, кадри, оприлюднені Мін'юстом, свідчать про його зв'язки з Епштейном.

