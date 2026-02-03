Свою позицию по этому поводу американский президент высказал в понедельник, 2 февраля, во время общения с представителями СМИ в Белом доме.

Как оправдывается Трамп?

В Лос-Анджелесе недавно состоялась церемония вручения музыкальной премии Грэмми-2026, во время которой ведущий Тревор Ноа высмеял президента США Дональда Трампа, упомянув его связи с Джеффри Эпштейном.

Во время пресс-конференции в Овальном кабинете журналисты спросили у американского президента относительно шуток в его сторону, связанных с его давним знакомым, на что тот резко отреагировал, отрицая обвинения.

Он сказал, что я проводил время на острове Джеффри Эпштейна .... Я не имею никакого отношения к этому, к Джеффри Эпштейну. На самом деле если посмотрите на Минюст США, они опубликовали 3 миллиона страниц, будто это единственное, чем они должны заниматься. Кроме Билла Клинтона, Билла Гейтса и многих людей, по которым есть вопросы, ко мне – ничего,

– ответил Дональда Трампа.

По его словам, недавно обнародованные американским ведомством документы наоборот показали заговор Джеффри Эпштейна и писателя Майкла Уолффа против него, чтобы он проиграл президентские выборы.

"Они нашли, что Эпштейн и тот писатель-слизняк Майкл Волфф сговорились против Дональда Трампа для проигрыша выборов. Поэтому Эпштейн сговорился с писателем, чтобы я проиграл выборы. Сейчас я не имею никакого отношения к этому человеку. Это ужасная вещь", – добавил он.

Также, уже традиционно, Дональд Трамп заявил, что вышеупомянутые "файлы Эпштейна" прежде всего якобы "продвигают" демократы, но добавил, что "это возвращается к ним обратно, потому что Билл Клинтон является большой частью этого".

Билл Клинтон занимал пост президента в период с 1993 по 2001 годы, и был выдвиженцем от Демократической партии США. Несмотря на все возражения, кадры, обнародованные Минюстом, свидетельствуют о его связи с Эпштейном.

