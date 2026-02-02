Про це повідомило британське видання The Telegraph.

Що відомо про дитину Епштейна?

Про дитину Джеффрі Епштейна стало відомо з його листування з колишньою герцогинею Йоркською Сарою Фергюсон: вона привітала Епштейна з народженням хлопчика після того, як його звільнили з в'язниці у 2011 році.

Відомо також, що вона дізналася цю новину від "герцога" – ймовірно, йдеться про колишнього принца Ендрю.

Фергюсон, ймовірно, надіслала й друге повідомлення, у якому скаржилася, що Епштейн "зник" після того, як "використав її, щоб вийти на Ендрю".

Ти зник. Я навіть не знала, що ти чекаєш дитину. Мені було абсолютно ясно, що ти дружив зі мною тільки для того, щоб наблизитися до Ендрю. І це мене дуже глибоко образило. Більше, ніж ти можеш собі уявити,

– йдеться у її листі від 21 вересня 2011 року.

Попри твердження про сексуальні контакти з сотнями жінок, офіційно ніколи не було встановлено, чи були в Епштейна діти.

Сам Епштейн за життя також ніколи не визнавав наявності дітей, однак понад 100 людей заявляли, що є його нащадками та претендували на спадок.

У 2020 році Гарві Морс, засновник генеалогічної компанії Morse Genealogical Services, що працює з ДНК, заявив, що в Епштейна можуть бути навіть онуки, оскільки він "протягом тривалого часу вів безладне статеве життя".

Відомо, що останньою партнеркою Епштейна була білоруска Карина Шуляк. Саме вона отримала у спадок більшу частину його статків, нерухомості та острова. У нещодавно оприлюднених Міністерством юстиції США документах її ім'я згадується понад 36 тисяч разів.

Що знайшли у нових файлах Епштейна?