Об этом сообщило британское издание The Telegraph.

Что известно о ребенке Эпштейна?

О ребенке Джеффри Эпштейна стало известно из его переписки с бывшей герцогиней Йоркской Сарой Фергюсон: она поздравила Эпштейна с рождением мальчика после того, как его освободили из тюрьмы в 2011 году.

Известно также, что она узнала эту новость от "герцога" – вероятно, речь идет о бывшем принце Эндрю.

Фергюсон, вероятно, прислала и второе сообщение, в котором жаловалась, что Эпштейн "исчез" после того, как "использовал ее, чтобы выйти на Эндрю".

Ты исчез. Я даже не знала, что ты ждёшь ребёнка. Мне было совершенно ясно, что ты дружил со мной только для того, чтобы приблизиться к Эндрю. И это меня очень глубоко обидело. Больше, чем ты можешь себе представить,

– говорится в ее письме от 21 сентября 2011 года.

Несмотря на утверждение о сексуальных контактах с сотнями женщин, официально никогда не было установлено, были ли у Эпштейна дети.

Сам Эпштейн при жизни также никогда не признавал наличия детей, однако более 100 человек заявляли, что являются его потомками и претендовали на наследство.

В 2020 году Харви Морс, основатель генеалогической компании Morse Genealogical Services, работающей с ДНК, заявил, что у Эпштейна могут быть даже внуки, поскольку он "в течение длительного времени вел беспорядочную половую жизнь".

Известно, что последней партнершей Эпштейна была белоруска Карина Шуляк. Именно она получила в наследство большую часть его состояния, недвижимости и острова. В недавно обнародованных Министерством юстиции США документах ее имя упоминается более 36 тысяч раз.

Что нашли в новых файлах Эпштейна?