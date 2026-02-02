Помилка сталася під час публікації великої кількості документів у рамках закону про прозорість, ухваленого Конгресом. Про це повідомляє The Wall Street Journal.

Як США випадково "злило" інформацію про жертв Епштейна?

Міністерство юстиції США випадково оприлюднило нову порцію документів у справі покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Там згадуються не відредаговані імена щонайменше 43 постраждалих, у тому числі неповнолітніх на момент злочинів.

У кількох файлах деякі постраждалі фігурують сотні разів, а частина особистих даних – включно з домашніми адресами – залишилася доступною онлайн. Це сталося попри вимоги закону про прозорість документів кримінальних справ щодо редагування чутливої інформації перед публікацією.

Після появи документів постраждалі почали отримувати цькування та переслідування в інтернеті, що додатково шкодить їм.

Юристи звернулися до федерального суду США з вимогою тимчасово закрити доступ до файлів, провести повну перевірку та призначити незалежного контролера для редагування.

Що відомо про нові файли у справі Епштейна?

  • Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш повідомив, що оприлюднені матеріали включають понад 2 тисячі відео та 180 тисяч зображень, частина з яких має порнографічний характер.

  • У документах згадується і Дональд Трамп, однак, за словами Бланша, повна публікація матеріалів не містить доказів його протиправної поведінки.

  • Американського лідера Дональда Трампа згадують у файлах Джеффрі Епштейна як потенційного учасника серйозних злочинів, зокрема щодо неповнолітніх. За даними публікацій, дівчат привозили на вечірки до маєтку Трампа Мар-а-Лаго та інших місць, де вони зазнавали насильства. Частина жертв була неповнолітньою.

  • Файли містять імена інших відомих осіб, які могли відвідувати вечірки Епштейна, серед них Ілон Маск, члени родини Трампа та адвокати Аллан Дершовіц і Боб Шапіро.

  • У нових файлах справи Джеффрі Епштейна з'явилось і фото принца Ендрю, на якому він стоїть на колінах біля жінки. Міністерство юстиції США також оприлюднило електронні листи, які Епштейн відправляв Ендрю у 2010 році, та документ 2020 року, що стосується допиту принца у справі Епштейна.