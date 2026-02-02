Помилка сталася під час публікації великої кількості документів у рамках закону про прозорість, ухваленого Конгресом. Про це повідомляє The Wall Street Journal.
Як США випадково "злило" інформацію про жертв Епштейна?
Міністерство юстиції США випадково оприлюднило нову порцію документів у справі покійного фінансиста та сексуального злочинця Джеффрі Епштейна. Там згадуються не відредаговані імена щонайменше 43 постраждалих, у тому числі неповнолітніх на момент злочинів.
У кількох файлах деякі постраждалі фігурують сотні разів, а частина особистих даних – включно з домашніми адресами – залишилася доступною онлайн. Це сталося попри вимоги закону про прозорість документів кримінальних справ щодо редагування чутливої інформації перед публікацією.
Після появи документів постраждалі почали отримувати цькування та переслідування в інтернеті, що додатково шкодить їм.
Юристи звернулися до федерального суду США з вимогою тимчасово закрити доступ до файлів, провести повну перевірку та призначити незалежного контролера для редагування.
Що відомо про нові файли у справі Епштейна?
Заступник генерального прокурора США Тодд Бланш повідомив, що оприлюднені матеріали включають понад 2 тисячі відео та 180 тисяч зображень, частина з яких має порнографічний характер.
У документах згадується і Дональд Трамп, однак, за словами Бланша, повна публікація матеріалів не містить доказів його протиправної поведінки.
Американського лідера Дональда Трампа згадують у файлах Джеффрі Епштейна як потенційного учасника серйозних злочинів, зокрема щодо неповнолітніх. За даними публікацій, дівчат привозили на вечірки до маєтку Трампа Мар-а-Лаго та інших місць, де вони зазнавали насильства. Частина жертв була неповнолітньою.
Файли містять імена інших відомих осіб, які могли відвідувати вечірки Епштейна, серед них Ілон Маск, члени родини Трампа та адвокати Аллан Дершовіц і Боб Шапіро.
У нових файлах справи Джеффрі Епштейна з'явилось і фото принца Ендрю, на якому він стоїть на колінах біля жінки. Міністерство юстиції США також оприлюднило електронні листи, які Епштейн відправляв Ендрю у 2010 році, та документ 2020 року, що стосується допиту принца у справі Епштейна.