Ошибка произошла во время публикации большого количества документов в рамках закона о прозрачности, принятого Конгрессом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.

Как США случайно "слило" информацию о жертвах Эпштейна?

Министерство юстиции США случайно обнародовало новую порцию документов по делу покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Там упоминаются не отредактированные имена по меньшей мере 43 пострадавших, в том числе несовершеннолетних на момент преступлений.

В нескольких файлах некоторые пострадавшие фигурируют сотни раз, а часть личных данных – включая домашние адреса – осталась доступной онлайн. Это произошло несмотря на требования закона о прозрачности документов уголовных дел по редактированию чувствительной информации перед публикацией.

После появления документов пострадавшие начали получать травлю и преследование в интернете, что дополнительно вредит им.

Юристы обратились в федеральный суд США с требованием временно закрыть доступ к файлам, провести полную проверку и назначить независимого контролера для редактирования.

Что известно о новых файлах по делу Эпштейна?