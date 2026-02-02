Ошибка произошла во время публикации большого количества документов в рамках закона о прозрачности, принятого Конгрессом. Об этом сообщает The Wall Street Journal.
Как США случайно "слило" информацию о жертвах Эпштейна?
Министерство юстиции США случайно обнародовало новую порцию документов по делу покойного финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна. Там упоминаются не отредактированные имена по меньшей мере 43 пострадавших, в том числе несовершеннолетних на момент преступлений.
В нескольких файлах некоторые пострадавшие фигурируют сотни раз, а часть личных данных – включая домашние адреса – осталась доступной онлайн. Это произошло несмотря на требования закона о прозрачности документов уголовных дел по редактированию чувствительной информации перед публикацией.
После появления документов пострадавшие начали получать травлю и преследование в интернете, что дополнительно вредит им.
Юристы обратились в федеральный суд США с требованием временно закрыть доступ к файлам, провести полную проверку и назначить независимого контролера для редактирования.
Что известно о новых файлах по делу Эпштейна?
Заместитель генерального прокурора США Тодд Бланш сообщил, что обнародованные материалы включают более 2 тысяч видео и 180 тысяч изображений, часть из которых имеет порнографический характер.
В документах упоминается и Дональд Трамп, однако, по словам Бланша, полная публикация материалов не содержит доказательств его противоправного поведения.
Американского лидера Дональда Трампа упоминают в файлах Джеффри Эпштейна как потенциального участника серьезных преступлений, в частности в отношении несовершеннолетних. По данным публикаций, девушек привозили на вечеринки в поместье Трампа Мар-а-Лаго и другие места, где они подвергались насилию. Часть жертв была несовершеннолетней.
Файлы содержат имена других известных лиц, которые могли посещать вечеринки Эпштейна, среди них Илон Маск, члены семьи Трампа и адвокаты Аллан Дершовиц и Боб Шапиро.
В новых файлах дела Джеффри Эпштейна появилось фото принца Эндрю, на котором он стоит на коленях возле женщины. Министерство юстиции США также обнародовало электронные письма, которые Эпштейн отправлял Эндрю в 2010 году, и документ 2020 года, касающийся допроса принца по делу Эпштейна.