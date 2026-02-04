Лайчак назвал это все ошибкой и утверждает, что речь шла только о сообщениях, а не о действиях. Его слова в эфире Словацкого радио цитирует iRozhlas.
Как Лайчак оправдывает свое общение с Эпштейном?
Мирослав Лайчак признал, что общение с сексуальным преступником было неуместным и недопустимым в современном контексте. На вопрос, есть ли его текстовые сообщения в документах, он сначала ответил, что не хочет оправдываться, а потом добавил, что и отрицать не может.
Лайчак написал Эпштейну в 2018 году сообщение о красивых украинских женщинах, однако он заявил, что эти сообщения были не что иное, как "глупое мужское эго в действии", простые самодовольные мужские "взаимные дразнилки".
Он также признал, что встречался с Джеффри Эпштейном у себя дома и считал его человеком, открывающим двери для контактов. Лайчак говорит, что не знал о сексуальных преступлениях.
Другой бывший руководитель словацкой дипломатии, Мирослав Влаховский прокомментировал объяснения Лайчака о том, что он не знает прошлого Эпштейна.
В то время не было проблемой выяснить, кто такой Джеффри Эпштейн. Я немного удивлен, что он этого не сделал. Не знаю почему. Но похоже, что он этого не сделал, по крайней мере судя по его ответам,
– заявил Влаховский.
Влаховский видит определенные проблемы не только в сексуальном прошлом Эпштейна, но и в его дискуссиях с Лайчаком о политике. Зато премьер-министр Словакии, советником которого был Лайчак, ответил, что дело очень преувеличено. Однако, он принял отставку Лайчака.
Что известно о последних новостях с файлами Эпштейна?
Документы Джеффри Эпштейна содержат тысячи упоминаний о Владимире Путине. Сексуальный преступник в течение многих лет пытался организовать с Путиным встречу.
Документы Министерства юстиции США раскрыли переписку между Джеффри Эпштейном и Брайаном Бишопом, что касалось планов генетического совершенствования и возможного клонирования человека.
В документах дела Эпштейна упоминается город Сумы и бывший депутат Андрей Деркач. Политик фигурирует в контексте распространения информации о коррупции в США, включая дело в отношении Джо Байдена.