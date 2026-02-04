Лайчак назвав це все помилкою та стверджує, що йшлося лише про повідомлення, а не про дії. Його слова в ефірі Словацького радіо цитує iRozhlas.

Як Лайчак виправдовує своє спілкування з Епштейном?

Мирослав Лайчак визнав, що спілкування із сексуальним злочинцем було недоречним і неприпустимим у сучасному контексті. На запитання, чи є його текстові повідомлення в документах, він спочатку відповів, що не хоче виправдовуватися, а потім додав, що й заперечувати не може.

Лайчак написав Епштейну у 2018 році повідомлення про красивих українських жінок, проте він заявив, що ці повідомлення були не що інше, як "дурне чоловіче его в дії", прості самовдоволені чоловічі "взаємні дражнилки".

Він також визнав, що зустрічався з Джеффрі Епштейном у себе вдома і вважав його людиною, яка відкриває двері для контактів. Лайчак каже, що не знав про сексуальні злочини.

Інший колишній керівник словацької дипломатії, Мірослав Влаховський прокоментував пояснення Лайчака про те, що він не знає минулого Епштейна.

На той час не було проблемою з’ясувати, хто такий Джеффрі Епштейн. Я трохи здивований, що він цього не зробив. Не знаю чому. Але схоже, що він цього не зробив, принаймні судячи з його відповідей,

– заявив Влаховський.

Влаховський бачить певні проблеми не лише в сексуальному минулому Епштейна, а й у його дискусіях з Лайчаком про політику. Натомість прем'єр-міністр Словаччини, радником якого був Лайчак, відповів, що справу дуже перебільшено. Проте, він прийняв відставку Лайчака.

Що відомо про останні новини з файлами Епштейна?