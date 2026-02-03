Зокрема, політика звинувачують у втручанні в американські вибори. Про це йдеться на сайті Мін'юста США.

Що відомо про згадки Деркача та Сум у файлах Епштейна?

У новій партії документів, оприлюднених Міністерством юстиції США, місто Суми фігурує у близько 10 файлах, зокрема в кількох повідомленнях, де згадано поїздки особи з Києва до Сум.

Також там згадано адресу в обласному центрі. Згідно з даними, тут зареєстрована особа, 1991 року народження. Вказаний номер телефону для екстрених викликів нині не працює.

У приблизно 14 файлах згадується й Андрій Деркач – колишній український народний депутат, який нині є членом ради федерацій Росії.

Згадки про нього містять цитати з американських медіа, серед яких Politico, The Federalist та The New York Times. Здебільшого про нього йдеться у контексті втручання у політичні процеси США та розповсюдження інформації про корупцію.

Так, наприклад, у документі є інформація з тексту The Washington Post, де депутата звинувачують у впливі на вибори американського президента від імені Путіна.

Оцінка містить деталі "аналізу ЦРУ діяльності українського депутата Андрія Деркача щодо поширення зневажливої інформації про Байдена всередині Сполучених Штатів через лобістів, Конгрес, медіа та контакти з особами, близькими до президента". ODNI та Міністерство фінансів "ідентифікували Деркача як російського агента, але публічно не повідомлялося, що ЦРУ, АНБ та ФБР вважали, що Путін може особисто керувати цією кампанією,

– йдеться у файлах.

В одному з уривків йдеться про те, що Деркач нібито передавав інформацію окремим американським законодавцям.

Однак прямих свідчень про те, що депутат особисто листувався з Епштейном, у документах немає – це згадки через літературу та відкриті джерела.

