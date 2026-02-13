Уже завтра, 14 февраля, мир будет отмечать День всех влюбленных. Это повод вспомнить, как менялись знаменитые супружеские пары за время совместной жизни. 24 Канал расскажет, как трансформировались супруги Дональд и Мелания Трамп за 21 год в браке.

Интересно Маршрут для влюбленных сердец: куда пойти во Львове на День святого Валентина

Как познакомилась пара?

В 1998 году Дональд Трамп развелся со второй женой. После разрыва он познакомился со словенской моделью Меланией Кнавс.

Их первая встреча произошла во время Недели моды в Нью-Йорке, на вечеринке в одном из клубов. И хотя с Трампом была другая девушка, он был очарован именно Меланией. Модель отказывала ему в знакомстве, но впоследствии таки согласилась дать свой номер. Так они начали встречаться.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images

Добавим, поговаривают, что Дональда Трампа и Меланию мог познакомить скандальный финансист Джеффри Эпштейн. Такую информацию дала его бывшая помощница. Однако деталей не рассекречивала.

Уже через несколько месяцев их пару активно обсуждали в прессе, ведь они часто появлялись вместе на крупнейших светских мероприятиях в Нью-Йорке.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images

Свадьба и семейная жизнь

В конце концов их роман перерос в серьезные отношения. Они обручились, а уже 22 января 2005 года пара поженилась. Мелания надела изысканное платье Dior, созданное именно для нее. Его стоимость оценивали в 200 тысяч долларов.

Трампы устроили роскошный прием и пригласили 450 гостей в имение Дональда в Палм-Бич во Флориде. Гостей развлекали Элтон Джон и Билли Джоэл.



Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Трампа

В 2006 году у Мелании и Дональда родился единственный сын Беррон. Однако его держали подальше от внимания общества, как и их дальнейшую семейную жизнь.



Дональд и Мелания Трамп с сыном / Фото Getty Images

Пара снова оказалась в центре внимания в 2017 году, когда Дональд Трамп впервые стал президентом США. Мелания поддерживала мужа на протяжении его, как он был в должности.



Дональд и Мелания Трамп в 2019 году / Фото Getty Images

Правда, уже после завершения его каденции, ходили слухи, что Мелания Трамп хочет подать на развод. Супруги так и не комментировали эту тему публично, но на время они перестали вместе выходить на публику.

Что известно об отношениях Трампов сейчас?

В 2025 году Мелания Трамп во второй раз стала первой леди США. Но сейчас она в основном остается в тени мужа, хоть и посещает вместе с ним важные мероприятия.



Дональд и Мелания Трамп / Фото Getty Images



Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Мелании



Дональд и Мелания Трамп / Фото из инстаграма Мелании

Интересно, что пара общается о войне в Украине. Летом 2025 года Трамп рассказал, что делится с женой результатами разговоров с Путиным. А она в ответ ему называет очередной украинский город, который обстреляли российские захватчики.