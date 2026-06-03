Кардашьян поделилась фото и видео с Хэмилтоном на своей странице в инстаграме.
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Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон вместе покатались на велосипедах. Во время прогулки знаменитости сделали селфи: звезда Формулы-1 улыбается в камеру, а модель кривляется сзади него.
Льюис Хэмилтон и Ким Кардашьян / Фото из инстаграма модели
К сообщению Кардашьян также прикрепила видео с Хэмилтоном. Звезда релити-шоу засмотрелась в камеру и потеряла контроль над велосипедом – она немного съехала в сторону.Если для вас важны оперативные новости Добавьте 24 Канал в избранное в Google
Кардашьян и Хэмилтон покатались на велосипедах / Видео из инстаграма модели
Роман между Ким Кардашьян и Льюисом Хэмилтоном: что нужно знать?
Ким Кардашьян и Льюис Хэмилтон знакомы по меньшей мере с 2014 года. Слухи об их романе появились после "романтической встречи" в Париже в начале февраля 2026-го. В марте источник подтвердил People, что они отдыхали вместе в Токио вместе с четырьмя детьми модели.
Ким очень избирательно относится к людям, которых подпускает к своим детям. Она очень защищает их и не относится к новым знакомствам легкомысленно. То, что Льюис проводил время с детьми, свидетельствует о том, насколько она ему доверяет,
– сказал другой инсайдер.
По словам источника, семья Ким любит Льюиса, а она "восхищается" им. Он добавил, что звезды заняты своими карьерами, но стараются видеться как можно чаще.