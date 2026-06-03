Кардашьян поділилась фото та відео з Гамільтоном на своїй сторінці в інстаграмі.

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Кім Кардашьян і Льюїс Гамільтон разом покаталися на велосипедах. Під час прогулянки знаменитості зробили селфі: зірка Формули-1 усміхається в камеру, а модель кривляється ззаду нього.

Льюїс Гамільтон і Кім Кардашьян / Фото з інстаграму моделі

До допису Кардашян також прикріпила відео з Гамільтоном. Зірка реліті-шоу задивилась у камеру та втратила контроль над велосипедом – вона трохи з'їхала в бік.

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Кардашян і Гамільтон покаталися на велосипедах / Відео з інстаграму моделі

Роман між Кім Кардашьян і Льюїсом Гамільтоном: що потрібно знати?

Кім Кардашян і Льюїс Гамільтон знайомі щонайменше з 2014 року. Чутки про їхній роман з'явилися після "романтичної зустрічі" в Парижі на початку лютого 2026-го. У березні джерело підтвердило People, що вони відпочивали разом у Токіо разом з чотирма дітьми моделі.

Кім дуже вибірково ставиться до людей, яких підпускає до своїх дітей. Вона дуже захищає їх і не ставиться до нових знайомств легковажно. Те, що Льюїс проводив час з дітьми, свідчить про те, наскільки вона йому довіряє,

– сказав інший інсайдер.

За словами джерела, родина Кім любить Льюїса, а вона "захоплюється" ним. Воно додало, що зірки зайняті своїми кар'єрами, але намагаються бачитися якомога частіше.