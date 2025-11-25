За попередньої каденції Трампа, Меланія вразила розкішшю у Білому домі, коли готувалась до свят. Цікаво, як цього року виглядатиме резиденція президента США, пише 24 Канал.
Хоч до Різдва ще місяць, однак перша леді не гає ні дня. До Білого дому привезли ялинку заввишки понад сім метрів з ферми Korson’s Tree Farms, що у Мічигані.
До Білого дому привезли різдвяну ялинку / Фото Getty images
На ґанку зелену красуню зустрічала Меланія у розкішному образі. Вона обрала стильне пальто у світлому кольорі від Dior, довгі червоні рукавиці та високі підбори у клітинку від Manolo Blahnik.
На офіційній сторінці першої леді опублікували ролик, де показали, як проходив весь процес на території резиденції. Меланія Трамп залишила й свій відгук.
Неймовірна красуня! Ми вже усе розпланували й розпочнемо сьогодні, – лаконічно написала дружина Трампа.
У 2019 році, за першої каденції Дональда Трампа, перша леді вразила дизайном Білого дому.
Білий дім на Різдво у 2019 році / Фото з інстаграму Меланії Трамп
Додамо, що Меланія має власний бренд. На офіційному сайті вже розміщені новорічні прикраси на ялинку, які можна придбати від суми 75 доларів.
Цікаві факти про Меланію Трамп
- Перша леді не їсть страви японської кухні, що містять сиру рибу, як-от суші та сашимі.
- Меланія молодша за свого чоловіка на 24 роки.
- Минулого року дружина Трампа випустила книгу під назвою "Меланія". У мемуарах йдеться про життя колишньої моделі, її шлях, випробування та сім'ю.