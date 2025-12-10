Известная PR-менеджер Юла, которая дружила с семьей исполнителя, рассказала подробности о болезни и последних днях Михаила Клименко. Пишет 24 Канал со ссылкой на издание OBOZ.UA.

Юла узнала о госпитализации артиста одной из первых. Сначала они переписывались, и Михаил говорил, что чувствует себя намного лучше – его даже должны были выписать в пятницу. Но в четверг вечером состояние мужчины резко ухудшилось, его забрали в реанимацию, а впоследствии он впал в кому.

Пиар-менеджер отметила, что точно неизвестно, как именно Клименко заболел туберкулезным менингитом.

Знаю, что некоторое время жаловался на головную боль, но списывал это на переутомление или защемление мышц. Думаю, он просто не уделял должного внимания первым звоночкам. Переутомление, переезды, многочисленные концерты – все списывал на привычные трудности гастрольной жизни,

– поделилась коллега музыканта.

И добавила, что к спасению Михаила присоединилось много людей. До последнего все верили, что лидер группы ADAM выздоровеет – ведь он находился в хорошей частной клинике, а к лечению привлекли много специалистов, но этого не произошло. 7 декабря жена Клименко опубликовал инстаграм-сторис, где сообщила, что музыкант умер.

Певица Darisha, Михаил Клименко и Юла / Фото из инстаграма пиар-менеджера

Как состоялось прощание с Михаилом Клименко?