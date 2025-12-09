Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.
К теме Ты помогал мне, – 15-летний сын фронтмена группы ADAM щемяще обратился к отцу
Так, IVAN LIULENOV сейчас находится во всеукраинском туре. На концерте в Самаре он спел трек "Медленно" под аккомпанемент гитары. Зрители в зале поддержали Ивана Люленова, подпевая.
Миша "Адам" навсегда в наших сердцах, плейлистах и наушниках,
– написал артист в видео.
LIULENOV добавил, что Клименко был одним из самых светлых и романтичных певцов украинской сцены.
Заметим, что IVAN LIULENOV оказался не единственным из исполнителей, которые таким образом вспомнили о Михаиле Клименко. На своих концертах хит "Медленно" также исполнили YAKTAK и KOLA. Видео с этих выступлений появились в телеграм-канале Show must go on.
Что известно о смерти фронтмена группы ADAM?
- Певец умер 7 декабря в возрасте 38 лет.
- Он около 3 недель провел в коме из-за туберкулезного менингита. С этой болезнью Михаил боролся более двух месяцев.
- PARFENIUK рассказывал, что заболевание у Клименко развилось на фоне приема лекарств против проблем со спиной.
- Прощание с артистом состоится 9 декабря в Национальной филармонии Украины, а захоронение – в селе Лубянка.