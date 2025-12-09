Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу артиста.

Так, IVAN LIULENOV сейчас находится во всеукраинском туре. На концерте в Самаре он спел трек "Медленно" под аккомпанемент гитары. Зрители в зале поддержали Ивана Люленова, подпевая.

Миша "Адам" навсегда в наших сердцах, плейлистах и наушниках,

– написал артист в видео.

LIULENOV добавил, что Клименко был одним из самых светлых и романтичных певцов украинской сцены.

Заметим, что IVAN LIULENOV оказался не единственным из исполнителей, которые таким образом вспомнили о Михаиле Клименко. На своих концертах хит "Медленно" также исполнили YAKTAK и KOLA. Видео с этих выступлений появились в телеграм-канале Show must go on.

