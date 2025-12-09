Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку артиста.
Так, IVAN LIULENOV зараз перебуває у всеукраїнському турі. На концерті у Самарі він заспівав трек "Повільно" під акомпанемент гітари. Глядачі в залі підтримали Івана Люлєнова, підспівуючи.
Міша "Адам" назавжди в наших серцях, плейлистах і навушниках,
– написав артист у відео.
І додав, що Клименко був одним із найсвітліших і романтичного співаків української сцени.
Зауважимо, що IVAN LIULENOV виявився не єдиним з виконавців, які у такий спосіб згадали про Михайла Клименка. На своїх концертах хіт "Повільно" також виконали YAKTAK і KOLA. Відео з цих виступів з'явилися у телеграм-каналі Show must go on.
Що відомо про смерть фронтмена гурту ADAM?
- Співак помер 7 грудня у віці 38 років.
- Він близько 3 тижнів провів у комі через туберкульозний менінгіт. З цією хворобою Михайло боровся понад два місяці.
- PARFENIUK розповідав, що захворювання у Клименка розвинулося на тлі приймання ліків проти проблем зі спиною.
- Прощання з артистом відбудеться 9 грудня в Національній філармонії України, а поховання – в селі Луб'янка.