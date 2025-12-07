Його дружина Олександра поділилася, де відбудеться прощання та похорон співака. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM.
Вас також може зацікавити Вони називали свої стосунки благословенням: історія кохання Клименка та Норової з гурту ADAM
Рідні, близькі та шанувальники зможуть попрощатися з Михайлом Клименком у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України.
Служба в церкві та прощання на кладовищі заплановані на 13:00 в селі Луб'янка.
Дружина артиста попросила всіх приносити лише живі квіти.
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
Понад 2 місяці артист боровся з туберкульозним менінгітом.
Як розповідав його колега PARFENIUK, в Михайла розвинулася хвороба на тлі вживання препаратів від проблем зі спиною.
Після тривалого лікування Клименко потрапив до реанімації, а згодом впав в кому, де провів близько 3 тижнів.
7 грудня він помер.