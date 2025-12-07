Його дружина Олександра поділилася, де відбудеться прощання та похорон співака. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку гурту ADAM.

Рідні, близькі та шанувальники зможуть попрощатися з Михайлом Клименком у вівторок, 9 грудня, о 10:00 в Національній філармонії України.

Служба в церкві та прощання на кладовищі заплановані на 13:00 в селі Луб'янка.

Дружина артиста попросила всіх приносити лише живі квіти.

Що відомо про смерть Михайла Клименка?