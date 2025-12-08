15-річний Марк поділився архівними кадрами з татом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку хлопця.

З огляду на соцмережі Марка, він цікавиться скутерами. Хлопець зазначив, що Михайло Клименко підтримував його у цьому хобі.

Тату, тільки ось в кінці літа ти допомагав мені усе робити,

– написав юнак.

Також Марк поділився в інстаграм-сторіс архівним фото тата. На цій світлині Михайло Клименко стоїть усміхнений на тлі заходу сонця. До фотографії хлопець додав пісню SadSvit – "Небо".

І я вже пішов, не шукай мене марно. Поволі звикаєш до неба. І я вже пішов, та, напевно, назавжди. Хоча й не знаю, чи цей сон може бути навіки,

– звучить у композиції.

Дружина Михайла Клименка Олександра Норова також звернулася до покійного чоловіка у своєму інстаграмі. Вона зізналася йому у коханні та подякувала за роки разом.

Для довідки! Подружжя виховувало двох дітей. Окрім 15-річного сина, в Михайла та Саші є спільна донька Ніл.

Михайло Клименко та Олександра Норова з дітьми / Фото з інстаграму артистки

Що відомо про смерть Михайла Клименка?