15-річний Марк поділився архівними кадрами з татом. Пише 24 Канал з посиланням на інстаграм-сторінку хлопця.
З огляду на соцмережі Марка, він цікавиться скутерами. Хлопець зазначив, що Михайло Клименко підтримував його у цьому хобі.
Тату, тільки ось в кінці літа ти допомагав мені усе робити,
– написав юнак.
Також Марк поділився в інстаграм-сторіс архівним фото тата. На цій світлині Михайло Клименко стоїть усміхнений на тлі заходу сонця. До фотографії хлопець додав пісню SadSvit – "Небо".
І я вже пішов, не шукай мене марно. Поволі звикаєш до неба. І я вже пішов, та, напевно, назавжди. Хоча й не знаю, чи цей сон може бути навіки,
– звучить у композиції.
Михайло Клименко / Скриншот з інстаграм-сторіс
Дружина Михайла Клименка Олександра Норова також звернулася до покійного чоловіка у своєму інстаграмі. Вона зізналася йому у коханні та подякувала за роки разом.
Для довідки! Подружжя виховувало двох дітей. Окрім 15-річного сина, в Михайла та Саші є спільна донька Ніл.
Михайло Клименко та Олександра Норова з дітьми / Фото з інстаграму артистки
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Понад 2 місяці співак боровся з туберкульозним менінгітом.
- За словами співака PARFENIUK, Клименко мав проблеми зі спиною, і хвороба з'явилася через ліки, які приймав музикант.
- Фронтмен гурту ADAM близько трьох тижні провів у комі, та 7 грудня його серце зупинилося.
- Похорон Михайла Клименка відбудеться 9 грудня.