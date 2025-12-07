Друзі, колеги та шанувальники прокоментували цю трагічну звістку. Вони поділилися спогадами про Михайла та висловили слова підтримки його рідним, передає 24 Канал.

Анатолій Анатоліч

Шоумен пригадав знайомство з Михайлом та його дружиною Олександрою. Виявляється, це сталося ще у 2018 році на зйомках "Зе Інтерв'юер".

Яка між ними енергія(не пишу "була"), яка сильна любов і пристрасть, але Міші сьогодні вранці не стало. Не зміг побороти хворобу. Дуже шкода. Дуже шкода всіх фанів, друзів, але невимовно шкода Сашу, кохання всього життя Михайла, їхніх чудових дітей,

– підкреслив Анатоліч і показав відео з гуртом ADAM.

PARFENIUK

Поділився архівним фото з Михайлом Клименком в інстаграмі.

Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме,

– написав Ілля.



PARFENIUK відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс





Для довідки! Незадовго до того, як Михайло захворів, PARFENIUK з гуртом ADAM записали спільний трек "Твоя краса врятує світ".

Раміна Есхакзай

Інтерв'юерка висловила співчуття родині, близьким та прихильникам гурту ADAM і написала: "Страшний біль".

Раміна Есхакзай відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Григорій Решетник також прокоментував трагічну новину у власних інстаграм-сторіс.

Несила повірити. Найщиріші співчуття рідним і близьким,

– написав телеведучий.

Григорій Решетник відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Lida Lee

Виконавиця опублікувала фото Михайла з дружиною і зазначила, що Клименко був неймовірним артистом і людиною, яка вміла торкатися сердець.

Світло талантів не згасає. Вічна пам'ять,

– написала Lida Lee.

Lida Lee відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

ROXOLANA

Співачка теж поділилась з підписниками трагічною новиною і зазначила, що їй "у це просто не хочеться вірити".

ROXOLANA відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

Інна Бєлєнь

Переможниця "Холостяка-13" зізналася, що була фанаткою творчості Михайла Клименка і хотіла, щоб він виступив на її весіллі.

Він співав серцем і душею. Шкода, що життя обірвалося так рано – попереду було ще стільки пісень, концертів, творчих мрій... Світ втратив справжній талант,

– написала Інна.

Інна Бєлєнь відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс

KOLA

Артистка вийшла в інстаграм-сторіс зі сльозами на очах. Анастасія дружила з Михалом та його дружиною.

Це нестерпний біль. Мішо, твої пісні будуть жити вічно і я буду згадувати тебе завжди з усмішкою та любов'ю. Сашуня моя, я з тобою думками та всім серцем,

– написала KOLA

KOLA відреагувала на смерть Михайла Клименка / Скриншот з інстаграм-сторіс

Що відомо про смерть Михайла Клименка?