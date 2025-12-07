Друзі, колеги та шанувальники прокоментували цю трагічну звістку. Вони поділилися спогадами про Михайла та висловили слова підтримки його рідним, передає 24 Канал.
Анатолій Анатоліч
Шоумен пригадав знайомство з Михайлом та його дружиною Олександрою. Виявляється, це сталося ще у 2018 році на зйомках "Зе Інтерв'юер".
Яка між ними енергія(не пишу "була"), яка сильна любов і пристрасть, але Міші сьогодні вранці не стало. Не зміг побороти хворобу. Дуже шкода. Дуже шкода всіх фанів, друзів, але невимовно шкода Сашу, кохання всього життя Михайла, їхніх чудових дітей,
– підкреслив Анатоліч і показав відео з гуртом ADAM.
PARFENIUK
Поділився архівним фото з Михайлом Клименком в інстаграмі.
Спочивай з миром, брат. Нам тебе так не вистачатиме,
– написав Ілля.
PARFENIUK відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
PARFENIUK відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
Для довідки! Незадовго до того, як Михайло захворів, PARFENIUK з гуртом ADAM записали спільний трек "Твоя краса врятує світ".
Раміна Есхакзай
Інтерв'юерка висловила співчуття родині, близьким та прихильникам гурту ADAM і написала: "Страшний біль".
Раміна Есхакзай відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
Григорій Решетник також прокоментував трагічну новину у власних інстаграм-сторіс.
Несила повірити. Найщиріші співчуття рідним і близьким,
– написав телеведучий.
Григорій Решетник відреагував на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
Lida Lee
Виконавиця опублікувала фото Михайла з дружиною і зазначила, що Клименко був неймовірним артистом і людиною, яка вміла торкатися сердець.
Світло талантів не згасає. Вічна пам'ять,
– написала Lida Lee.
Lida Lee відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
ROXOLANA
Співачка теж поділилась з підписниками трагічною новиною і зазначила, що їй "у це просто не хочеться вірити".
ROXOLANA відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
Інна Бєлєнь
Переможниця "Холостяка-13" зізналася, що була фанаткою творчості Михайла Клименка і хотіла, щоб він виступив на її весіллі.
Він співав серцем і душею. Шкода, що життя обірвалося так рано – попереду було ще стільки пісень, концертів, творчих мрій... Світ втратив справжній талант,
– написала Інна.
Інна Бєлєнь відреагувала на смерть Михайла Клименка з гурту ADAM / Скриншот з інстаграм-сторіс
KOLA
Артистка вийшла в інстаграм-сторіс зі сльозами на очах. Анастасія дружила з Михалом та його дружиною.
Це нестерпний біль. Мішо, твої пісні будуть жити вічно і я буду згадувати тебе завжди з усмішкою та любов'ю. Сашуня моя, я з тобою думками та всім серцем,
– написала KOLA
KOLA відреагувала на смерть Михайла Клименка / Скриншот з інстаграм-сторіс
Що відомо про смерть Михайла Клименка?
- Понад 2 місяці артист боровся з важкою хворобою – туберкульозним менінгітом. Це форма туберкульозу, яка уражає не легені, а оболонки головного чи спинного мозку.
- Він тривалий час лікувався, був у реанімації, а згодом потрапив у кому.
- Вранці 7 грудня серце Михайла зупинилося.