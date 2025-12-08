15-летний Марк поделился архивными кадрами с папой. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу парня.
Учитывая соцсети Марка, он интересуется скутерами. Парень отметил, что Михаил Клименко поддерживал его в этом хобби.
Папа, только вот в конце лета ты помогал мне все делать,
– написал юноша.
Также Марк поделился в инстаграм-сторис архивным фото папы. На этой фотографии Михаил Клименко стоит улыбающийся на фоне заката. К фотографии парень добавил песню SadSvit – "Небо".
І я вже пішов, не шукай мене марно. Поволі звикаєш до неба. І я вже пішов, та, напевно, назавжди. Хоча й не знаю, чи цей сон може бути навіки,
– звучит в композиции.
Михаил Клименко / Скриншот из инстаграм-сторис
Жена Михаила Клименко Александра Норова также обратилась к покойному мужу в своем инстаграме. Она призналась ему в любви и поблагодарила за годы вместе.
Для справки! Супруги воспитывали двоих детей. Кроме 15-летнего сына, у Михаила и Саши есть общая дочь Нил.
Михаил Клименко и Александра Норова с детьми / Фото из инстаграма артистки
Что известно о смерти Михаила Клименко?
- Более 2 месяцев певец боролся с туберкулезным менингитом.
- По словам певца PARFENIUK, Клименко имел проблемы со спиной, а болезнь появилась из-за лекарств, которые принимал музыкант.
- Фронтмен группы ADAM около трех недель провел в коме, но 7 декабря его сердце остановилось.
- Похороны Михаила Клименко состоятся 9 декабря.