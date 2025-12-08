15-летний Марк поделился архивными кадрами с папой. Пишет 24 Канал со ссылкой на инстаграм-страницу парня.

Учитывая соцсети Марка, он интересуется скутерами. Парень отметил, что Михаил Клименко поддерживал его в этом хобби.

Папа, только вот в конце лета ты помогал мне все делать,

– написал юноша.

Также Марк поделился в инстаграм-сторис архивным фото папы. На этой фотографии Михаил Клименко стоит улыбающийся на фоне заката. К фотографии парень добавил песню SadSvit – "Небо".

І я вже пішов, не шукай мене марно. Поволі звикаєш до неба. І я вже пішов, та, напевно, назавжди. Хоча й не знаю, чи цей сон може бути навіки,

– звучит в композиции.

Михаил Клименко / Скриншот из инстаграм-сторис

Жена Михаила Клименко Александра Норова также обратилась к покойному мужу в своем инстаграме. Она призналась ему в любви и поблагодарила за годы вместе.

Для справки! Супруги воспитывали двоих детей. Кроме 15-летнего сына, у Михаила и Саши есть общая дочь Нил.

Михаил Клименко и Александра Норова с детьми / Фото из инстаграма артистки

Что известно о смерти Михаила Клименко?